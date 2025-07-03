Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan boşanma kararını duyurdu

Katıldığı Survivor yarışmasından diskalifiye edilen Almeda Baylan, sosyal medya hesabından evliliğinin bittiğini duyurdu. Eşi Ercan Baylan ile boşanma kararı aldıklarını duyuran Almeda Baylan'ın sözleri daha önce çıkan kriz haberlerini yeniden gündeme getirdi.

Survivor yarışmasında dört set çalışanına şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye edilen Almeda Baylan, Türkiye'ye döndükten sonra da konuşulmaya devam etti. Estetik operasyonlarıyla çok konuşulan Almeda Baylan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla boşanacağını duyurdu.

ALMEDA BAYLAN BOŞANIYOR

Daha önce de evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Almeda Baylan, bu kez iddiaları doğrulayan bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eşi Ercan Baylan ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

Almeda Baylan, kişisel hesabında yaptığı paylaşımda, "Ercan ile olan evliliğim an itibari ile bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler." dedi. Baylan'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin ilişkisine dair daha önce çıkan kriz haberleri yeniden hatırlandı.