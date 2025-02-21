Tahliye olan Kerimcan Durmaz'dan ilk paylaşım geldi: Biraz zamana ihtiyacım var

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Geçtiğimiz gün tahliye olan Kerimcan Durmaz ilk paylaşımını yaptı. Video paylaşan ve çok yorgun olduğunu belirten Kerimcan Durmaz, "Bu sürecin bana kattıkları kadar götürdükleri de oldu" dedi.

Yasadışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan Kerimcan Durmaz'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Kerimcan Durmaz tahliye edildi. Tahliye sonrası sessizliğe bürünen Kerimcan Durmaz'dan ilk paylaşım geldi.

"BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Tahliye olduktan sonra video paylaşan Kerimcan Durmaz, "Selamlar. Benim yüzüm biraz gülüyor. Biraz hasret giderdik bizimkilerle. Annem, babam, arkadaşlarım, ablalarımla. İnanılmaz bir özlem içerisindeydim herkese karşı. Dün geceden beri ayrılamadık. Kopamıyoruz. Size de çıktığımı iyi olduğumu duyurmak için paylaşım yapmak istedim" dedi.

Sağlığından da bahseden Durmaz, "Herkese karşı inanılmaz bir özlem içerisindeydim. Size iyi olduğumu duyurmak istedim. Bu sürecin benden götürdüğü ve bana getirdiği çok şey oldu. Getirdiklerini konuşmak için önce götürdüklerini tedavi etmem lazım. Biraz zamana ihtiyacım var" diyerek son durumundan bahsetti. Kerimcan Durmaz'ın videosuna, "Ne kadar yorgun gözüküyor", "Gerçekten bambaşka biri olmuş sanki", "Çok değişmiş" gibi yorumlar yapıldı.

TAHLİYE OLAN KERİMCAN DURMAZ'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Durmaz’ın Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesi ortaya çıktı. Durmaz ifadesinde herhangi bir paylaşım yapmadığını söyleyerek “Ben bu hususta emniyette ifade vermiştim. O ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim. Ben sosyal medya hesaplarından herhangi bir reklam yapmadım. Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Malta’da konser verdiğim esnada arkamda LED ekranlarla yansıtılan reklamlarla bir alakam yoktur. Konserin ilk 40 dakikasında benim arkamda ismimin olduğu logo vardı, son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Ben bu konser esnasında bunu fark etmedim." dedi.