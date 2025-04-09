Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu'ndan duygusal paylaşım

Pankreas kanseri nedeniyle annesi Tanyeli'yi kaybeden Taylan Sadıkoğlu'ndan duygusal bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan annesinin yemek yaptığı anları paylaşan Taylan, "Açım annem" notunu düştü.

Taylan Sadıkoğlu, pankreas kanseriyle verdiği 2,5 yıllık mücadeleyi kaybeden annesi Tanyeli'ye dair duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Sosyal medyada annesinin mutfakta yemek yaptığı anlara yer veren Sadıkoğlu, ‘Açım annem’ diyerek özlemini ifade etti.

TANYELİ'NİN OĞLUNDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

2,5 yıldır kanser tedavisi gören ve hastanede uzun süre tedavi altında olan Tanyeli'den acı haber geldi. 54 yaşındaki Tanyeli, hayatını kaybetti. Ünlü ismin büyük oğlu Taylan, annesinin ölümünün ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Annesinin yemek yaptığı anları paylaşan Taylan, "Açım anne" notunu düşerek yaşadığı kayıp sonrası özlemini dile getirdi.

Uzun süre kanserle mücadele eden Tanyeli vefatı sonrası Bodrum'da defnedildi. Günler sonra Tanyeli'nin en büyük oğlu Taylan'dan manidar paylaşım geldi. Taylan'ın bu paylaşımı Tanyeli'nin eşi ilker Sünnili'ye gönderme olarak yorumlandı.