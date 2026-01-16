Menü Kapat
Tarkan, 7 yıl sonra yeniden İstanbul konserinde: 'Affedin beni' diyerek özür diledi

Tarkan İstanbul'un uzun yıllardır süren konser hasretini dindirdi. Biletleri satışa çıktığı an biten konserinde coşkuyla beklenen Tarkan 29 yıllık şarkısıyla sahneye giriş yaptı. Bu kadar uzun süredir konser vermediği için sevenlerinden özür diledi.

Ünlü şarkıcı Volkswagen Arena’da konser verdi. 'da 7 yıldır konser vermeyen Tarkan sahneye 1997'de aynı adla çıkardığı "Ölürüm Sana" şarkısıyla çıktı, ardından "Dudu" şarkısını seslendirdi.

Tarkan, 7 yıl sonra yeniden İstanbul konserinde: 'Affedin beni' diyerek özür diledi

"AFFEDİN BENİ"

Sahnede kısa bir konuşma yapan sanatçı, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım." dedi.

Tarkan, 7 yıl sonra yeniden İstanbul konserinde: 'Affedin beni' diyerek özür diledi

Yoğun ilgi gören konserde Tarkan’ı, Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim izledi.

Tarkan, 7 yıl sonra yeniden İstanbul konserinde: 'Affedin beni' diyerek özür diledi

Konserde sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Tarkan, yarın ile 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak’ta Volkswagen Arena’da konser verecek.

Hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle, Tarkan'ın ilk dört konserin biletleri 45 dakikada, sonraki dört konserin biletleri ise yaklaşık 1 saatte tükenmişti.

