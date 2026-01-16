Tarkan, 7 yıl sonra yeniden İstanbul konserinde: 'Affedin beni' diyerek özür diledi

Ünlü şarkıcı Tarkan Volkswagen Arena’da konser verdi. İstanbul'da 7 yıldır konser vermeyen Tarkan sahneye 1997'de aynı adla çıkardığı "Ölürüm Sana" şarkısıyla çıktı, ardından "Dudu" şarkısını seslendirdi.

"AFFEDİN BENİ"

Sahnede kısa bir konuşma yapan sanatçı, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım." dedi.

Yoğun ilgi gören konserde Tarkan’ı, Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim izledi.

Konserde sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Tarkan, yarın ile 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak’ta Volkswagen Arena’da konser verecek.

Hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle, Tarkan'ın ilk dört konserin biletleri 45 dakikada, sonraki dört konserin biletleri ise yaklaşık 1 saatte tükenmişti.

