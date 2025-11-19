Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Tarkan konseri kaç bilet satıldı? 2026 Tarkan Volkswagen Arena konser biletleri tükendi

Tarkan konseri biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi! Tarkan Volkswagen Arena bilet fiyatları ve bilet satış sırası sosyal medyada gündem oldu. Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, uzun bir aradan sonra Volkswagen Arena’da vereceği konserler için hazırlıklarını tamamladı. 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek konserlere yoğun talep olurken, bilet satışları açıldığı anda rekor bir ilgiyle karşılandı. İşte Tarkan konseri bileti 2026 bilet fiyatları ve konserin detayları…

Tarkan konseri kaç bilet satıldı? 2026 Tarkan Volkswagen Arena konser biletleri tükendi
Haber Merkezi
19.11.2025
18:49
19.11.2025
18:51

’ın ’daki Volkswagen Arena konserleri için satışları yoğun ilgi nedeniyle açıldığı anda tükendi. Megastar’ın dört ayrı tarihte gerçekleştireceği konserlerin hazırlıkları tamamlanmış durumda.

Tarkan konseri kaç bilet satıldı? 2026 Tarkan Volkswagen Arena konser biletleri tükendi

TARKAN KONSER BİLETİ FİYATLARI

Tarkan’ın Volkswagen Arena’da gerçekleştireceği konserler için satışa çıkarılan biletler, açıklanan kategorilere göre farklı fiyat aralıklarında sunuldu. Bilet ücretlerinin 7 bin TL’den başladığı ve 32 bin TL’ye kadar yükseldiği ifade ediliyor. Sahneye yakın bölümlerin en çok talep gören kategoriler arasında yer aldığı, yoğun ilgi nedeniyle bu kategorilerdeki biletlerin dakikalar içinde tükendiği aktarıldı. Farklı fiyat seçenekleri, hem oturmalı hem de ayakta izleme alanlarına göre belirlenirken biletlerin kısa sürede bitmesi satış sürecinde yaşanan yoğunluğu artırdı.

Tarkan konseri kaç bilet satıldı? 2026 Tarkan Volkswagen Arena konser biletleri tükendi

Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte Biletix platformunda büyük bir trafik oluştu ve sistem geçici olarak kullanılamaz hale geldi. Hayranların yoğun ilgisi nedeniyle bekleme sırası yaklaşık 150 bin kişiye ulaştı. Resmi satışın tamamlanmasının ardından biletlerin tükenmesi üzerine bazı satıcıların internet ortamında biletleri daha yüksek fiyatlarla yeniden ilana çıkardığı gözlendi.

Tarkan konseri kaç bilet satıldı? 2026 Tarkan Volkswagen Arena konser biletleri tükendi

TARKAN İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Megastar Tarkan, uzun bir aranın ardından 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Konserlerin her biri saat 21.00’de başlayacak. Dört farklı tarihte yapılacak konserlerin tüm hazırlıkları tamamlanmış olup organizasyon kapsamında hem sahne düzeni hem de performans akışı üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldü.

Uzun süredir İstanbul’da büyük bir vermeyen Tarkan’ın bu geri dönüşü, müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Tarkan konseri kaç bilet satıldı? 2026 Tarkan Volkswagen Arena konser biletleri tükendi

TARKAN KONSER BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Tarkan’ın Volkswagen Arena konserleri için biletler Biletix üzerinden satışa sunuldu. Satışların başlamasıyla birlikte siteye yoğun bir giriş olduğu ve kısa süre içerisinde erişim problemleri yaşandığı bildirildi. Platformdaki yoğunluk sebebiyle hayranlar uzun bekleme ekranlarında sıraya alındı ve bekleme sayısının yüz binleri bulması bilet talebinin boyutunu ortaya koydu.

Tarkan konseri kaç bilet satıldı? 2026 Tarkan Volkswagen Arena konser biletleri tükendi

Biletlerin kısa sürede tükenmesiyle birlikte resmi satışın sona erdiği duyuruldu. Ancak biletlerin tükenmesinin ardından internet üzerinden yeniden satış ilanlarının yapıldığı görüldü.

Tarkan konseri kaç bilet satıldı? 2026 Tarkan Volkswagen Arena konser biletleri tükendi

TARKAN KONSERİ SATILAN BİLET SAYISI

Volkswagen Arena, tribünler oturmalı ve saha içi ayakta düzeninde toplam 6.500 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Tamamı oturmalı düzenlerde ise bu kapasite 4.500 kişiye düşüyor. Tarkan’ın bu alanda vereceği konserlerde kullanılacak düzene göre kapasite değişebileceğiyle birlikte, dört konser için yaklaşık 30 bin biletin satıldığı tahmin ediliyor.

#istanbul
#bilet
#tarkan
#konser
#Volkswagen Arena
#Aktüel
