Tarkan konseri kaç bilet satıldı? 2026 Tarkan Volkswagen Arena konser biletleri tükendi

Tarkan’ın İstanbul’daki Volkswagen Arena konserleri için bilet satışları yoğun ilgi nedeniyle açıldığı anda tükendi. Megastar’ın dört ayrı tarihte gerçekleştireceği konserlerin hazırlıkları tamamlanmış durumda.

TARKAN KONSER BİLETİ FİYATLARI

Tarkan’ın Volkswagen Arena’da gerçekleştireceği konserler için satışa çıkarılan biletler, açıklanan kategorilere göre farklı fiyat aralıklarında sunuldu. Bilet ücretlerinin 7 bin TL’den başladığı ve 32 bin TL’ye kadar yükseldiği ifade ediliyor. Sahneye yakın bölümlerin en çok talep gören kategoriler arasında yer aldığı, yoğun ilgi nedeniyle bu kategorilerdeki biletlerin dakikalar içinde tükendiği aktarıldı. Farklı fiyat seçenekleri, hem oturmalı hem de ayakta izleme alanlarına göre belirlenirken biletlerin kısa sürede bitmesi satış sürecinde yaşanan yoğunluğu artırdı.

Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte Biletix platformunda büyük bir trafik oluştu ve sistem geçici olarak kullanılamaz hale geldi. Hayranların yoğun ilgisi nedeniyle bekleme sırası yaklaşık 150 bin kişiye ulaştı. Resmi satışın tamamlanmasının ardından biletlerin tükenmesi üzerine bazı satıcıların internet ortamında biletleri daha yüksek fiyatlarla yeniden ilana çıkardığı gözlendi.

TARKAN İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Megastar Tarkan, uzun bir aranın ardından 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Konserlerin her biri saat 21.00’de başlayacak. Dört farklı tarihte yapılacak konserlerin tüm hazırlıkları tamamlanmış olup organizasyon kapsamında hem sahne düzeni hem de performans akışı üzerinde yoğun çalışmalar yürütüldü.

Uzun süredir İstanbul’da büyük bir konser vermeyen Tarkan’ın bu geri dönüşü, müzikseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

TARKAN KONSER BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Tarkan’ın Volkswagen Arena konserleri için biletler Biletix üzerinden satışa sunuldu. Satışların başlamasıyla birlikte siteye yoğun bir giriş olduğu ve kısa süre içerisinde erişim problemleri yaşandığı bildirildi. Platformdaki yoğunluk sebebiyle hayranlar uzun bekleme ekranlarında sıraya alındı ve bekleme sayısının yüz binleri bulması bilet talebinin boyutunu ortaya koydu.

Biletlerin kısa sürede tükenmesiyle birlikte resmi satışın sona erdiği duyuruldu. Ancak biletlerin tükenmesinin ardından internet üzerinden yeniden satış ilanlarının yapıldığı görüldü.

TARKAN KONSERİ SATILAN BİLET SAYISI

Volkswagen Arena, tribünler oturmalı ve saha içi ayakta düzeninde toplam 6.500 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Tamamı oturmalı düzenlerde ise bu kapasite 4.500 kişiye düşüyor. Tarkan’ın bu alanda vereceği konserlerde kullanılacak düzene göre kapasite değişebileceğiyle birlikte, dört konser için yaklaşık 30 bin biletin satıldığı tahmin ediliyor.