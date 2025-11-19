Motorine yeni zam mı geliyor kaç lira olacak? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak akaryakıt fiyatlarında zam bilgisi geldi.

MOTORİNE ZAM VAR MI KAÇ LİRA OLACAK?

Akaryakıt ürünlerinden motorine Cuma günü zam yapılması öngörülüyor.

Motorinin litre fiyatına Cuma gününden itibaren geçerli olması beklenen 2,5 TL civarında artış beklendiği ifade edildi.

Benzin grubunda ise zam beklenmediği aktarılmıştı.

Bu durumda, İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,13 TL'ye, Ankara'da 61,15 TL'ye, İzmir'de de 61,49 TL'ye yükselmesinin tahmin edildiği belirtildi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.89 TL

Motorin: 57.63 TL

LPG: 27.71 TL

ANADOLU YAKASI