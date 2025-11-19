Motorine yeni zam mı geliyor kaç lira olacak? Güncel akaryakıt fiyatları

Kategoriler
Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürmeye devam ediyor.
Son olarak akaryakıt fiyatlarında zam bilgisi geldi.
Akaryakıt ürünlerinden motorine Cuma günü zam yapılması öngörülüyor.
Motorinin litre fiyatına Cuma gününden itibaren geçerli olması beklenen 2,5 TL civarında artış beklendiği ifade edildi.
Benzin grubunda ise zam beklenmediği aktarılmıştı.
Bu durumda, İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,13 TL'ye, Ankara'da 61,15 TL'ye, İzmir'de de 61,49 TL'ye yükselmesinin tahmin edildiği belirtildi.
