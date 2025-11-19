Hangi işletmelere ses ve görüntü kaydı zorunluluğu getirildi? 24 saat kesintisiz kayıt tutulacak

Kategoriler
İstanbul Valiliği Lale Salonu’nda gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Toplantısı’nda il genelindeki gıda denetim faaliyetleri yeniden ele alındı. Toplantıya valilik temsilcileri, belediye yöneticileri, akademisyenler ve ilgili kurumların katıldığı bildirildi.
Toplantıda alınan kararlar şöyledir:
Toplantıda alınan kararlardan biri de işletmelerde 24 saat boyunca kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması zorunluluğu oldu. Bu uygulama kapsamında tüm kayıtların 30 gün süreyle saklanması gerektiği belirtildi. İşletmelerin iç mekanlarında yürütülen gıda üretimi ve satış süreci kameralar ile kayıt altına alınarak denetlenebilir olacak. İl genelinde yürütülen denetim faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülebilmesi için bu tür kayıtların gerekmesi halinde inceleme ekipleri tarafından talep edilecek.
Kayıt sistemlerinin, denetim sırasında yaşanabilecek aksaklıkların tespit edilmesine yardımcı olacağı, bu sayede işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin geriye dönük olarak incelenebileceği kaydediliyor.
Ses ve görüntü kaydı zorunluluğunun temel gerekçeleri arasında, İstanbul’da son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarının ardından vatandaşların sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması yer aldı.
Yeni düzenleme, gıda üretimi, satışı ve servisi yapılan tüm işletmeleri kapsayacak şekilde hayata geçirilecek. Bu kapsamda restoranlardan marketlere, gıda imalat tesislerinden sokak satıcılarının bağlı olduğu işletmelere kadar geniş bir yelpazede denetim süreçleri güçlendirilmiş olacak. Kayıt altına alınan görüntüler gerektiğinde denetim ekiplerine delil niteliğinde sunulabilecek.