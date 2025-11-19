Hangi işletmelere ses ve görüntü kaydı zorunluluğu getirildi? 24 saat kesintisiz kayıt tutulacak

İstanbul Valiliği Lale Salonu’nda gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Toplantısı’nda il genelindeki gıda denetim faaliyetleri yeniden ele alındı. Toplantıya valilik temsilcileri, belediye yöneticileri, akademisyenler ve ilgili kurumların katıldığı bildirildi.

GIDA TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Toplantıda alınan kararlar şöyledir:

Sokak satıcılarına ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak.

Satılan gıda numunelerinin 72 saat boyunca korunması şartı titizlikle uygulanacak.

Soğuk zincirde tespit edilen aksaklıklara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.

İl genelinde 24 saat esasına göre çalışan gıda denetim komisyonları kurulacak.

İşletme sahipleri ve çalışanlar hijyen ve gıda güvenliği eğitimlerine tabi tutulacak.

Tüm işletmelerde kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılacak, kayıtlar 30 gün saklanacak.

İlaçlama hizmeti veren firmalar düzenli olarak denetlenecek, standart dışı uygulamalar için idari ve adli işlem başlatılacak.

Bozuk veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmeler hakkında idari işlemin uygulamasının yanı sıra savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

İŞLETMELERE SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI ZORUNLULUĞU

Toplantıda alınan kararlardan biri de işletmelerde 24 saat boyunca kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması zorunluluğu oldu. Bu uygulama kapsamında tüm kayıtların 30 gün süreyle saklanması gerektiği belirtildi. İşletmelerin iç mekanlarında yürütülen gıda üretimi ve satış süreci kameralar ile kayıt altına alınarak denetlenebilir olacak. İl genelinde yürütülen denetim faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülebilmesi için bu tür kayıtların gerekmesi halinde inceleme ekipleri tarafından talep edilecek.

Kayıt sistemlerinin, denetim sırasında yaşanabilecek aksaklıkların tespit edilmesine yardımcı olacağı, bu sayede işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin geriye dönük olarak incelenebileceği kaydediliyor.

HANGİ İŞLETMELERE, NEDEN SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI ZORUNLU OLDU?

Ses ve görüntü kaydı zorunluluğunun temel gerekçeleri arasında, İstanbul’da son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarının ardından vatandaşların sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması yer aldı.

Yeni düzenleme, gıda üretimi, satışı ve servisi yapılan tüm işletmeleri kapsayacak şekilde hayata geçirilecek. Bu kapsamda restoranlardan marketlere, gıda imalat tesislerinden sokak satıcılarının bağlı olduğu işletmelere kadar geniş bir yelpazede denetim süreçleri güçlendirilmiş olacak. Kayıt altına alınan görüntüler gerektiğinde denetim ekiplerine delil niteliğinde sunulabilecek.