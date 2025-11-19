Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Hangi işletmelere ses ve görüntü kaydı zorunluluğu getirildi? 24 saat kesintisiz kayıt tutulacak

İşletmelere ses ve görüntü kaydı zorunluluğu geldi! İstanbul’da yaşanan gıda zehirlenmesi olaylarının ardından İstanbul Valiliği, Davut Gül başkanlığında geniş katılımlı bir gıda güvenliği toplantısı düzenledi. Toplantıda şehir genelinde uygulanacak yeni denetim adımları, işletmelerin uyması gereken teknik yükümlülükler ve tüketici sağlığını doğrudan ilgilendiren düzenlemeler ele alındı. İşte alınan kararlar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hangi işletmelere ses ve görüntü kaydı zorunluluğu getirildi? 24 saat kesintisiz kayıt tutulacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 17:55
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 17:57

Valiliği Lale Salonu’nda gerçekleştirilen Toplantısı’nda il genelindeki gıda denetim faaliyetleri yeniden ele alındı. Toplantıya valilik temsilcileri, belediye yöneticileri, akademisyenler ve ilgili kurumların katıldığı bildirildi.

Hangi işletmelere ses ve görüntü kaydı zorunluluğu getirildi? 24 saat kesintisiz kayıt tutulacak

GIDA TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

Toplantıda alınan kararlar şöyledir:

  • Sokak satıcılarına ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak.
  • Satılan gıda numunelerinin 72 saat boyunca korunması şartı titizlikle uygulanacak.
  • Soğuk zincirde tespit edilen aksaklıklara kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek.
  • İl genelinde 24 saat esasına göre çalışan gıda denetim komisyonları kurulacak.
  • İşletme sahipleri ve çalışanlar hijyen ve gıda güvenliği eğitimlerine tabi tutulacak.
  • Tüm işletmelerde kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılacak, kayıtlar 30 gün saklanacak.
  • İlaçlama hizmeti veren firmalar düzenli olarak denetlenecek, standart dışı uygulamalar için idari ve adli işlem başlatılacak.
  • Bozuk veya son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmeler hakkında idari işlemin uygulamasının yanı sıra savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.
Hangi işletmelere ses ve görüntü kaydı zorunluluğu getirildi? 24 saat kesintisiz kayıt tutulacak

İŞLETMELERE SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI ZORUNLULUĞU

Toplantıda alınan kararlardan biri de işletmelerde 24 saat boyunca kesintisiz ses ve görüntü kaydı yapılması zorunluluğu oldu. Bu uygulama kapsamında tüm kayıtların 30 gün süreyle saklanması gerektiği belirtildi. İşletmelerin iç mekanlarında yürütülen gıda üretimi ve satış süreci kameralar ile kayıt altına alınarak denetlenebilir olacak. İl genelinde yürütülen denetim faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülebilmesi için bu tür kayıtların gerekmesi halinde inceleme ekipleri tarafından talep edilecek.

Hangi işletmelere ses ve görüntü kaydı zorunluluğu getirildi? 24 saat kesintisiz kayıt tutulacak

Kayıt sistemlerinin, denetim sırasında yaşanabilecek aksaklıkların tespit edilmesine yardımcı olacağı, bu sayede işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmediğinin geriye dönük olarak incelenebileceği kaydediliyor.

Hangi işletmelere ses ve görüntü kaydı zorunluluğu getirildi? 24 saat kesintisiz kayıt tutulacak

HANGİ İŞLETMELERE, NEDEN SES VE GÖRÜNTÜ KAYDI ZORUNLU OLDU?

Ses ve görüntü kaydı zorunluluğunun temel gerekçeleri arasında, İstanbul’da son günlerde yaşanan vakalarının ardından vatandaşların sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması yer aldı.

Yeni düzenleme, gıda üretimi, satışı ve servisi yapılan tüm işletmeleri kapsayacak şekilde hayata geçirilecek. Bu kapsamda restoranlardan marketlere, gıda imalat tesislerinden sokak satıcılarının bağlı olduğu işletmelere kadar geniş bir yelpazede denetim süreçleri güçlendirilmiş olacak. Kayıt altına alınan görüntüler gerektiğinde denetim ekiplerine delil niteliğinde sunulabilecek.

ETİKETLER
#istanbul
#gıda zehirlenmesi
#gıda güvenliği
#gıda denetimi
#Sokak Satıcıları
#Işletmeler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.