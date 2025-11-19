İller arası aile hekimi yer değiştirme ne zaman bugün son gün mü?

2025/3 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme başvuruları, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı takvim doğrultusunda alınmaya başlandı.

Sözleşmeli çalışan aile hekimleri ile 2025/1 sayılı genelge kapsamında muvafakatı onaylanan hekimlerin başvuru yapabildiği süreç yoğun talep görüyor.

İLLER ARASI AİLE HEKİMİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI

Tercih başvuruları 19 Kasım 2025 tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştiriliyor.

İLLER ARASI AİLE HEKİMİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri ile Sağlık Bakanlığı’nın 30/01/2025 tarihli ve 2025/1 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu genelgesi doğrultusunda muvafakatı uygun görülen diğer hekimler başvurabilecek.

Halen aile hekimi pozisyonunda görev yaptığı ilde fiilen 1 (bir) yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmayan aile hekimleri, aile hekimliği yerleştirme işlemine katılamayacak.

3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) ve 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları onaylanmayacak.