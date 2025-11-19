Düzce’de şüpheli çanta paniği! Ekipler harekete geçti

Düzce’de sokak üzerinde unutulan çanta paniğe sebep oldu. Olay, Şerefiye Mahallesi Ahmet Temiz sokak üzerinde meydana geldi.

ÇANTANIN KONTROLÜ YAPILDI

Alınan bilgilere göre, sokak üzerinde bir arabanın arka kısmında unutulan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli çanta olarak görülen valiz sebebi ile bölge ablukaya alınarak valize çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatıldı. Bölgeye Terörle Mücadele ekipleri sevk edilirken, şüpheli çantanın kontrolü yapıldı.

Yapılan incelemelerde valiz içerisinden elbiseler ve birkaç anahtar çıktı. Valiz, polis ekiplerince karakola götürülürken, alınan güvenlik önlemleri de kaldırıldı.