Türk Telekom Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroCup'ta bugün karşı karşıya gelecekler

BKT EuroCup B Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimiz Türk Telekom ve Beşiktaş Gain bugün 8. hafta mücadeleleri kapsamında karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından karşılaşmanın başlamasına saatler kala Türk Telekom - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlandığı araştırılmaya başlandı.

TÜRK TELEKOM - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan Türk Telekom - Beşiktaş Gain maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Puan tablosunda 3. sırada yer alan Beşiktaş gruplarda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Türk Telekom ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor. İki ekipte geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalardan galibiyet ile ayrılarak maça formda bir şekilde geliyor.

TÜRK TELEKOM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BKT EuroCup B Grubu 8. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Türk Telekom - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.