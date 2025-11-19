Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Türk Telekom Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroCup'ta bugün karşı karşıya gelecekler

BKT EuroCup B Grubu'nun 8. hafta maçları kapsamında Türk Telekom ile Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Türk Telekom - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

Türk Telekom Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroCup'ta bugün karşı karşıya gelecekler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.11.2025
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
19.11.2025
saat ikonu 18:04

BKT B Grubu'nda mücadele eden temsilcilerimiz ve Gain bugün 8. hafta mücadeleleri kapsamında karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından karşılaşmanın başlamasına saatler kala Türk Telekom - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlandığı araştırılmaya başlandı.

Türk Telekom Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroCup'ta bugün karşı karşıya gelecekler

TÜRK TELEKOM - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan Türk Telekom - Beşiktaş Gain maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Puan tablosunda 3. sırada yer alan Beşiktaş gruplarda oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Türk Telekom ise 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor. İki ekipte geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalardan galibiyet ile ayrılarak maça formda bir şekilde geliyor.

Türk Telekom Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? EuroCup'ta bugün karşı karşıya gelecekler

TÜRK TELEKOM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BKT EuroCup B Grubu 8. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Türk Telekom - Beşiktaş maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

