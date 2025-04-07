Tarkan yeni hesabını duyurdu! Bluesky’a geçiş yaptı

Ünlü isimler son günlerde X hesaplarına alternatif olarak görülen Bluesky geçmeye başladı. Bu isimlerden biri de Tarkan oldu. Tarkan sosyal medya hesabından dijital dünyada yeni bir adım atarak Bluesky'a geçiş yaptı.

Son günlerde Türkiye'de yaşanan gelişmelerin ardından bazı ünlü isimler Bluesky'a geçiş yapmaya başladı. Tarkan sosyal medya hesabından yeni profilini paylaşırken, Cem Yılmaz'a da sataşmadan yapamadı.

TARKAN BLUESKY'A GEÇTİ

Birçok ünlü isim, X'e alternatif olarak yeni bir platform arayışına girdi. Bu süreçte, megastar Tarkan başta olmak üzere, Cem Yılmaz, Farah Zeynep Abdullah, Şahan Gökbakar ve Demet Evgar gibi ünlüler Bluesky'a geçtiklerini duyurdu.

Türkiye'de 16 milyonu aşan takipçi sayısıyla en çok takip edilen ünlü isimler arasında yer alan komedyen Cem Yılmaz da Tarkan gibi Twitter'ın alternatifi olan Bluesky'a geçtiğini takipçileriyle paylaşmıştı.