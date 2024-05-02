Tarkan'dan 1 Mayıs paylaşımı! Tişörtüyle de mesaj verdi

02 May 2024 04:16 - Güncelleme : 02 May 2024 04:17

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’nun son hali ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu’nun son hali ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Ünlü şarkıcı Tarkan 1 Mayıs İşçi Bayramı için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. John Lennon'un sosyal eleştirilerde bulunduğu Working Class Hero (İşçi Sınıfı Kahramanı) şarkısının tişörtünü giydiği bir fotoğrafını paylaşan Tarkan "Bu noktaya nereden geldiğimi de hiçbir zaman unutmadım, unutmam” dedi. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Ünlü isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Ben de bir işçi sınıfı çocuğuyum.

(Ha inanmam öyle sınıflara filan bu arada. Hepimiz aynı geminin yolcularıyız, kimse kimseden üstün değildir benim gözümde, kalbimde).

60’lı yılların sonlarında çalışmak için Almanya’ya giden işçi bir ailenin çocuğuyum.

Zorlu koşullarda var olmaya çalışan kalabalık bir aile içinde büyüdüm ve küçük yaşlarda öğrendim çok çalışarak, emek vererek daha iyi bir geleceğin mümkün olduğunu.

Bugün geldiğim noktaya çok çalışarak geldim.

Bu noktaya nereden geldiğimi de hiçbir zaman unutmadım, unutmam.

Kendime her zaman sahici oldum bu yüzden. Küçük şeylerden mutlu olmayı hep bildim.

Her şeyden önce, iyi insan kalabilmeyi.

İçimden geldi, bu duygularımı paylaşmak istedim sizlerle bu özel günde.

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.”