Tarkan'ın kızı Liya'nın okul çantası fiyatı dudak uçuklattı! Sosyal medyada espriler uçuştu

21 Ağustos 2024 21:55 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 22:05

Megastar Tarkan, 2018 yılında kucağına aldığı kızı Liya'nın ilk okul günü mutluluğunu yaşadı. Sosyal medya hesabından eşi Pınar Dilek ile okul kapısında beklediği fotoğraflarını paylaştı. Tarkan'ın kızının okul çantasının modeli ve fiyatı dikkatlerden kaçmadı.

TARKAN'IN KIZININ ÇANTASININ FİYATI 10 BİN LİRA

Tarkan'ın kızı Liya'nın okul çantasının büyüklüğü dikkat çekti. Sosyal medyada "Tarkan bile kızına seneye de kullanır diyerek büyük çanta almış." esprileri yapıldı. Çantanın Almanya Köln merkezli okul çantası üreten bir markadan alındığı görüldü. 279 Euro olan çantanın Türkiye fiyatı 10 bin lira civarında.

"HEM MUTLU HEM BURUK HİSLER İÇİNDEYİZ"

Tarkan Instagram hesabından kızına sarıldığı anları "Kızımızın ilk okul günü bugün... Hem mutlu hem buruk hisler içindeyiz. Zaman çok hızlı geçiyor, çok çabuk büyüyorlar. Çocukların okul hayatları onlar için hiç kolay bir yolculuk değil. Anneler babalar olarak tüm sevgimiz, ilgimiz, sabrımız, anlayışımız ve elimizden geldiğince eğitimlerine desteğimizle yanlarında olmalıyız. Seni çok seviyoruz, hep yanındayız Liya’mız " notuyla paylaştı.

TARKAN KIZININ 6'INCI YAŞINI BÖYLE KUTLAMIŞTI

Hayranı Pınar Dilek ile 2016 yılında evlenen Tarkan Tevetoğlu, 2018 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Tarkan, geçtiğimiz ay kızı Liya'nın 6'ncı yaş gününü şu mesajla kutlamıştı:

"Canım ve canımdan öte canım. 2 gün önce Liya'cığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak. Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bu günlerde duygusalım anlayacağınız."