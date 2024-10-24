Tarzan dizisinin yıldızı Ron Ely hayatını kaybetti

24 Ekim 2024 12:43 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:43

Bir döneme damgasını vuran Tarzan dizisinin yıldızı ABD'li oyuncu Ron Ely 86 yaşında hayatını kaybetti. Ron Ely'nin ölümünü kızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Çok Güzel Hareketler oyuncusu Safa Sarı ve eşi bebek beklediklerini arkadaşlarına böyle duyurdu

Çok Güzel Hareketler oyuncusu Safa Sarı ve eşi bebek beklediklerini arkadaşlarına böyle duyurdu

1966 1968 yılları arasında yayınlanan Tarzan dizisiyle popüler olan oyuncu Ron Ely, 86 yaşında hayatını kaybetti. Babasının ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran kızı Kirsten Casale Ely, “Babam insanların kahraman olarak adlandırdığı biriydi. O bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi.” dedi.

RON ELY KİMDİR?

1938'de ABD'nin Texas eyaletinde doğan Rony Ely, 1966-1968 yıllarında yayınlanan Tarzan dizisindeki performansıyla tanındı.Rony Ely, 1975'te vizyona giren "Doc Savage: The Man of Bronze" filminde de oynamıştı. Birçok projede yer alan Rony Ely, oyunculuk kariyerinin dışında 2 roman yazmıştı.