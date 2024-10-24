Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Tarzan dizisinin yıldızı Ron Ely hayatını kaybetti

Tarzan dizisinin yıldızı Ron Ely hayatını kaybetti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Ekim 2024 12:43 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:43
Tarzan dizisinin yıldızı Ron Ely hayatını kaybetti

Bir döneme damgasını vuran Tarzan dizisinin yıldızı ABD'li oyuncu Ron Ely 86 yaşında hayatını kaybetti. Ron Ely'nin ölümünü kızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

1966 1968 yılları arasında yayınlanan Tarzan dizisiyle popüler olan oyuncu Ron Ely, 86 yaşında hayatını kaybetti. Babasının ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran kızı Kirsten Casale Ely, “Babam insanların kahraman olarak adlandırdığı biriydi. O bir aktör, yazar, koç, akıl hocası, aile babası ve liderdi.” dedi. 

Tarzan dizisinin yıldızı Ron Ely hayatını kaybetti - 1. Resim

RON ELY KİMDİR?

1938'de ABD'nin Texas eyaletinde doğan Rony Ely, 1966-1968 yıllarında yayınlanan Tarzan dizisindeki performansıyla tanındı.Rony Ely, 1975'te vizyona giren "Doc Savage: The Man of Bronze" filminde de oynamıştı. Birçok projede yer alan Rony Ely, oyunculuk kariyerinin dışında 2 roman yazmıştı.

Tarzan dizisinin yıldızı Ron Ely hayatını kaybetti - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...