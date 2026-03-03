Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Editor
Editor
 Arzu Akçay

Taşacak Bu Deniz ekibinden karları eriten performans! Ulaş Tuna Astepe ekibini yalnız bırakmadı

TRT 1’in fenomen dizisi olan Taşacak Bu Deniz, gündeme gelmeye devam ediyor. Yayın hayatına tam gaz devam eden Taşacak Bu Deniz, reytinglerde üst sıralarda yer alırken, ekibin eğlenceli anları da zaman zaman gündem oluyor. Dizinin set arasında Taşacak Bu Deniz ekibinden karları eriten performans dikkat çekti. Üstelik başrol oyuncusu olan Ulaş Tuna Astepe, ekibi yalnız bırakmayarak o anlara eşlik etti.

Taşacak Bu Deniz ekibinden karları eriten performans! Ulaş Tuna Astepe ekibini yalnız bırakmadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
15:19
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
15:19

Cuma günlerinin sevilen yapımlarından biri olan Taşacak Bu Deniz, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Reytinglerde üst seviyelerde olan Taşacak Bu Deniz, başarılı oyuncularıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Dizinin set arasında adeta ekibin karları eriten performansı gündem oldu. Sosyal medyada da gündem olan Taşacak Bu Deniz ekibinin performansında başarılı başrol oyuncu Ulaş Tuna Astepe, eğlenen ekibi yalnız bırakmadı. O anlar sosyal medyada en çok etkileşim alan gönderiler arasında yerini aldı.

TAŞACAK BU DENİZ EKİBİNDEN KARLARI ERİTEN PERFORMANS!

’in sevilen dizilerinden fenomen olan Taşacak Bu Deniz, yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Bölümleriyle adeta izleyicinin nabzını yükselten Taşacak Bu Deniz, kamera arkasındaki gönderiler ile de gündem oluyor.

Taşacak Bu Deniz ekibinden karları eriten performans! Ulaş Tuna Astepe ekibini yalnız bırakmadı

Öyle ki geçtiğimiz saatlerde ekibinden karları eriten performans, sosyal medyada en çok konuşulan gönderiler arasında yer aldı. Başarılı isimler Onur Dilber ve Batuhan Bayar’ın da yer aldığı bir grubun söylediği şarkı kısa süre de dikkat çekti.

Taşacak Bu Deniz ekibinden karları eriten performans! Ulaş Tuna Astepe ekibini yalnız bırakmadı

Taşacak Bu Deniz ekibinden Karadeniz’in sevilen sanatçılarından biri olan Koliva Grubu’nun sevilen şarkılarından biri olan ‘Oy Oy Sevduğum’u beraber söylemeleri, sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken anlar arasında yer aldı.

Taşacak Bu Deniz ekibinden karları eriten performans! Ulaş Tuna Astepe ekibini yalnız bırakmadı

Karların içerisinde şarkı söyleyen ekibin samimi ve doğal halleri pek çok kişi tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan performansta Taşacak Bu Deniz’in başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe’nin de olması dikkatlerden kaçmadı.

Taşacak Bu Deniz ekibinden karları eriten performans! Ulaş Tuna Astepe ekibini yalnız bırakmadı

ULAŞ TUNA ASTEPE EKİBİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Taşacak Bu Deniz ekibinden adeta karları eriten şarkı performansı, sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. O anlarda başarılı başrol oyuncusu Ulaş Tuna Astepe de ekibi yalnız bırakmadı.

Taşacak Bu Deniz ekibinden karları eriten performans! Ulaş Tuna Astepe ekibini yalnız bırakmadı

Üzerinde Trabzonspor’un montu ve aksesuarlarıyla dikkat çeken Ulaş Tuna Astepe, sesiyle de herkesi kendisine hayran bıraktırdı. Taşacak Bu Deniz ekibinin bu anları sosyal medyada samimi ve doğal bulunduklarına dair yorumlar yapıldı.

Taşacak Bu Deniz ekibinden karları eriten performans! Ulaş Tuna Astepe ekibini yalnız bırakmadı

Cuma akşamlarının yoğun ilgi ile izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz, güçlü bir çıkış yakalamaya devam ederken sosyal medyada oldukça güçlü bir kitle tarafından ilgi görüyor. Sosyal medyada etkili bir hayran grubu olan Taşacak Bu Deniz, gerek oyuncuları gerekse konusuyla ilgi görmeye devam ediyor.

Murat Dalkılıç tekrardan ameliyat oldu! Ünlü isimden operasyon sonrası ilk paylaşım
ETİKETLER
#trt 1
#Karadeniz Müziği
#Ulaş Tuna Astepe
#Dizi Ekibi
#Taşacak Bu Deniz
#Magazin
