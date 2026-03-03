Murat Dalkılıç tekrardan ameliyat oldu! Ünlü isimden operasyon sonrası ilk paylaşım

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, tekrardan burun ameliyatı oldu. Magazin gündeminde sıklıkla yer alan Murat Dalkılıç, çocukluktan bu yana mücadele ettiği hastalık nedeniyle sürekli ameliyat oluyordu. Bu kez 13. kez ameliyat olan Murat Dalkılıç sosyal medyasından yasaklı madde operasyonu hakkında ilk paylaşımını da yaparak dikkatleri üzerine çekti.

MURAT DALKILIÇ TEKRARDAN AMELİYAT OLDU!

Şarkılarıyla sevilerek dinlenen ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, magazin gündeminde de sıklıkla er alan isimler arasında yer alıyor. Öyle ki geçtiğimiz aylarda burun ameliyatıyla gündem olan Murat Dalkılıç, 13. kez burun ameliyatına girdi.

Küçüklükten beri mücadele ettiği ve genetik bir durum olan burun kemiği rahatsızlığı sebebiyle tekrardan burun ameliyatı oldu. Hayranlarının sürekli merakla takip ettiği burun ameliyatıyla dikkatleri de üzerine çeken isimler arasında yer alıyor.

Murat Dalkılıç, 13. operasyonunun ardından hastane odasından sevenlerine sağlığının iyi olduğunu ifade eden paylaşımla gündeme geldi. Ameliyat hakkında konuşan Dalkılıç, geçenlerde yasaklı madde operasyonu hakkında da ilk açıklama geldi.

ÜNLÜ İSİMDEN OPERASYON SONRASI İLK PAYLAŞIM

Ünlü isim Murat Dalkılıç’tan operasyon sonrası ilk paylaşım sosyal medya üzerinden geldi. Hastane odasında hayranlarını sevindiren haberlerini paylaşan Murat Dalkılıç, ameliyatının da gayet başarılı geçtiğini ifade etti.

Murat Dalkılıç, "Geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Kendime yeni gelebiliyorum. Ameliyatım iyi geçti çok şükür. Doktorum güzel şeyler söyledi, umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz." dedi.

Çocukluğundan gelen rahatsızlığı nedeniyle burun sürekli burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç, 13. Kez burun ameliyatının öncesinde yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınarak testler için Adli Tıp Kurumu’na götürülmüştü.

Murat Dalkılıç’tan o konu hakkında da açıklamalar geldi. Konu hakkında sosyal medyasından açıklama yapan Dalkılıç, “Öncesinde bir gözaltı durumu vardı. Hemen arkasından ameliyata girdim. Konu hakkında açıklama yapamamıştım. Olsun… sorun yok bugüne denk gelmesi de tevafuk oldu. Test sonucun negatif (-) olduğu açıklanmış gün gece.” ifadelerini kullandı.