Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Quentin Tarantino’dan sevindiren haber! Saldırılarda öldü iddiasına yalanlama

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino geçtiğimiz günlerde ‘öldü’ iddiasıyla gündeme geliyordu. İran ve İsrail arasında meydana gelen saldırılarda Quentin Tarantino’nun hayatını kaybettiği iddiası hızla yayılmıştı. Ancak ünlü isme yakın kaynaklar ‘öldü’ iddiasını yalanladı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Quentin Tarantino’dan sevindiren haber! Saldırılarda öldü iddiasına yalanlama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 13:00

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, İran ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği iddiasıyla gündem olmuştu. Ancak Quentin Tarantino’ya yakın kaynaklardan durumla alakalı sevindiren haber geldi. Ünlü ismin saldırılarda ‘öldü’ iddiasına geldi. İşte detaylar…

QUENTİN TARANTİNO’DAN SEVİNDİREN HABER!

Dünyaca ünlü Quentin Tarantino, yaptığı işlerle gündem olurken hayranları tarafından da merakla takip edilmeye devam ediyor. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde İran ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybettiği yönünde haberler ortaya çıkmıştı.

Quentin Tarantino’dan sevindiren haber! Saldırılarda öldü iddiasına yalanlama

Sosyal medya kullanıcısı bir kişi Quentin Tarantino’nun saldırılarda hayatını kaybettiğini ifade etti. Bunu gören ünlü ismin hayranları derin bir hüzne boğuldu. Ancak sevindiren haber Quentin Tarantino’nun yakın çevresinden geldi.

Quentin Tarantino’dan sevindiren haber! Saldırılarda öldü iddiasına yalanlama

SALDIRILARDA ÖLDÜ İDDİASINA YALANLAMA

Quentin Tarantino, ABD ve İsrail’in İran’a saldırı başlatmasıyla İran’ın da misilleme yapmasının ardından öldü iddiasıyla gündem oldu. Ünlü ismin hayranları hüzünlerini ifade ederken, bir sosyal medya kullanıcısı Quentin Tarantino’nun öldüğüne dair paylaşımlar yaptı.

Quentin Tarantino’dan sevindiren haber! Saldırılarda öldü iddiasına yalanlama

62 yaşında olan Amerikalı ünlü yönetmen, saldırılar sonucu, hayatını kaybettiğini iddiası, sosyal medyada viral oldu. Hem İrail’de hem de ABD’de hayatını devam ettiren ünlü yönetmen, Quentin Tarantino’nun ölüm haberi için kaynak olarak eğlence sektörünün en bilindik kaynakları gösterildi.

Quentin Tarantino’dan sevindiren haber! Saldırılarda öldü iddiasına yalanlama

Ancak, yönetmene yakın kaynaklar, ölüm haberlerini yalanladılar ve Quentin Tarantino’nun gayet sağlıklı olduğunu ifade ettiler. Birbirinden başarılı yapımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Quentin Tarantino’nu hatta bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından sığınakta olduğuna dair fotoğraflar paylaşıldı.

Quentin Tarantino’dan sevindiren haber! Saldırılarda öldü iddiasına yalanlama

Fakat tüm bu görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğu ifade edildi. Çok sayıda görüntü sosyal medyada yayınlanırken ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun hayatta olduğu bilgisi yakınları tarafından duyurularak hayranlarını sevindiren haber gelmiş oldu.

Quentin Tarantino’dan sevindiren haber! Saldırılarda öldü iddiasına yalanlama

QUENTİN TARANTİNO KİMDİR?

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, 27 Mart 1963 yılında Knoxville’de dünyaya geldi. Ailesinde kendisi gibi ablası da ünlü bir oyuncudur. Küçük yaşlardan beri sanata duyduğu ilgi onu yönetmen yapmıştır.

Quentin Tarantino’dan sevindiren haber! Saldırılarda öldü iddiasına yalanlama

Küçük yaşlardan beri sanata ilgi duyan Quentin Tarantino, ilk kez 22 yaşında senaryosunu yazmıştır. Daha sonra başarılı yapımları Kill Bill, ‘Bir Zamanlar Hollywood’da gibi filmleriyle sevilerek takip edilen isimler arasında yer alıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rabia Soytürk'e İbrahim Yıldız eleştirisi! Son paylaşımı tepki topladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dubai'ye yerleşen Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'dan haber var
ETİKETLER
#Yalanlama
#Sanat Dünyası
#Quentin Tarantino
#İran İsrail Saldırıları
#Ölüm İddiası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.