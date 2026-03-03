Quentin Tarantino’dan sevindiren haber! Saldırılarda öldü iddiasına yalanlama

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, İran ve İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği iddiasıyla gündem olmuştu. Ancak Quentin Tarantino’ya yakın kaynaklardan durumla alakalı sevindiren haber geldi. Ünlü ismin saldırılarda ‘öldü’ iddiasına yalanlama geldi. İşte detaylar…

QUENTİN TARANTİNO’DAN SEVİNDİREN HABER!

Dünyaca ünlü Quentin Tarantino, yaptığı işlerle gündem olurken hayranları tarafından da merakla takip edilmeye devam ediyor. Öyle ki, geçtiğimiz günlerde İran ve İsrail’in saldırılarında hayatını kaybettiği yönünde haberler ortaya çıkmıştı.

Sosyal medya kullanıcısı bir kişi Quentin Tarantino’nun saldırılarda hayatını kaybettiğini ifade etti. Bunu gören ünlü ismin hayranları derin bir hüzne boğuldu. Ancak sevindiren haber Quentin Tarantino’nun yakın çevresinden geldi.

SALDIRILARDA ÖLDÜ İDDİASINA YALANLAMA

Quentin Tarantino, ABD ve İsrail’in İran’a saldırı başlatmasıyla İran’ın da misilleme yapmasının ardından öldü iddiasıyla gündem oldu. Ünlü ismin hayranları hüzünlerini ifade ederken, bir sosyal medya kullanıcısı Quentin Tarantino’nun öldüğüne dair paylaşımlar yaptı.

62 yaşında olan Amerikalı ünlü yönetmen, saldırılar sonucu, hayatını kaybettiğini iddiası, sosyal medyada viral oldu. Hem İrail’de hem de ABD’de hayatını devam ettiren ünlü yönetmen, Quentin Tarantino’nun ölüm haberi için kaynak olarak eğlence sektörünün en bilindik kaynakları gösterildi.

Ancak, yönetmene yakın kaynaklar, ölüm haberlerini yalanladılar ve Quentin Tarantino’nun gayet sağlıklı olduğunu ifade ettiler. Birbirinden başarılı yapımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Quentin Tarantino’nu hatta bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından sığınakta olduğuna dair fotoğraflar paylaşıldı.

Fakat tüm bu görüntülerin yapay zekayla oluşturulduğu ifade edildi. Çok sayıda görüntü sosyal medyada yayınlanırken ünlü yönetmen Quentin Tarantino’nun hayatta olduğu bilgisi yakınları tarafından duyurularak hayranlarını sevindiren haber gelmiş oldu.

QUENTİN TARANTİNO KİMDİR?

Dünyaca ünlü yönetmen Quentin Tarantino, 27 Mart 1963 yılında Knoxville’de dünyaya geldi. Ailesinde kendisi gibi ablası da ünlü bir oyuncudur. Küçük yaşlardan beri sanata duyduğu ilgi onu yönetmen yapmıştır.

Küçük yaşlardan beri sanata ilgi duyan Quentin Tarantino, ilk kez 22 yaşında senaryosunu yazmıştır. Daha sonra başarılı yapımları Kill Bill, ‘Bir Zamanlar Hollywood’da gibi filmleriyle sevilerek takip edilen isimler arasında yer alıyor.