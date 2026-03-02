Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Rabia Soytürk'e İbrahim Yıldız eleştirisi! Son paylaşımı tepki topladı

Duy Beni dizisi oyuncusu İbrahim Yıldız, 6 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İbrahim Yıldız'ın cenaze töreninde yakın arkadaşı Rabia Soytürk gözyaşlarına boğulurken, oyuncunun bir gün sonra ise gülerken attığı fotoğraf tepkilere neden oldu.

İbrahim Yıldız rüzgar nedeniyle kafasına ağacın devrilmesi sonucu 6 aydır yoğun bakımda tedavi altında kaldı. 27 yaşındaki İbrahim Yıldız gece saatlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenaze törenine Alina Boz, Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan katıldı. ise cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Ancak Soytürk'ün yaptığı son paylaşım tepki topladı.

RABİA SOYTÜRK'E ELEŞTİRİ YAĞIYOR

İstanbul'da şiddetli rüzgarda devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan genç İbrahim Yıldız'dan acı haber geldi. Genç oyuncu hayatını kaybetti.

Rabia Soytürk'e İbrahim Yıldız eleştirisi! Son paylaşımı tepki topladı

İbrahim Yıldız'ın cenaze töreninde ablası ve annesi gözyaşlarına boğulurken, Duy Beni dizisi oyuncuları; Rabia Soytürk, Meltem Akçöl, Burak Can cenaze törenindeki yerlerini aldı.

Rabia Soytürk'e İbrahim Yıldız eleştirisi! Son paylaşımı tepki topladı

Rabia Soytürk ise arkadaşının ölümü sonrası çektiği videoyla üzüntüsünü dile getirdi. Rabia Soytürk, İbrahim Yıldız'ın cenaze töreninde de gözyaşlarına hakim olamadı.

Rabia Soytürk'e İbrahim Yıldız eleştirisi! Son paylaşımı tepki topladı

Rabia Soytürk'ün arkadaşının cenaze töreninden bir sonra eğlenceli bir videosunu sosyal medyadan paylaşması ise eleştirilere neden oldu.

