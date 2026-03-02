Deniz Hamzaoğlu, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinden ayrılıyor.

Kategoriler
Yarın yeni bölümü yayınlanacak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Son olarak ise başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Deniz Hamzaoğlu veda edecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisi 3. sezonunda da salı akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Yarın yeni bölümü seyirciyle buluşacak olan dizide yeni bir veda yaşanacak. Ekibe 64. bölümde Yeniçeri Ağa’sı Kasap Hüseyin rolüyle dahil olan başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu projeye veda edecek.
27 Kasım 1979 Deniz Hamzaoğlu, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, dramaturg, eğitmendir. 1979 yılında oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Deniz Hamzaoğlu, hâlen çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev almakta yanı sıra televizyon ve sinemada da çalışmalarını sürdürmektedir.