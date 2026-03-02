Menü Kapat
Magazin
 Dilek Ulusan

Deniz Hamzaoğlu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden ayrılıyor

Başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yeni bir ayrılık yaşanacak. Ekibe 64. bölümde Yeniçeri Ağa’sı Kasap Hüseyin rolüyle dahil olan başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu ekibe veda edecek.

Deniz Hamzaoğlu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden ayrılıyor
02.03.2026
02.03.2026
14:59

Yarın yeni bölümü yayınlanacak Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Son olarak ise başrolünde Serkan Çayoğlu'nun yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Deniz Hamzaoğlu veda edecek.

Deniz Hamzaoğlu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden ayrılıyor

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde, Yeniçeri Ağası Kasap Hüseyin rolünü canlandıran Deniz Hamzaoğlu'nun projeden ayrılacağı duyuruldu.
Deniz Hamzaoğlu, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinden ayrılıyor.
Hamzaoğlu, dizide Yeniçeri Ağası Kasap Hüseyin karakterini canlandırıyordu.
Bu ayrılık, dizide yaşanan peş peşe ayrılıklardan biri olarak belirtiliyor.
Dizi, 3. sezonunda salı akşamları yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor.
MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİNDE BİR AYRILIK DAHA

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “” dizisi 3. sezonunda da salı akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Yarın yeni bölümü seyirciyle buluşacak olan dizide yeni bir veda yaşanacak. Ekibe 64. bölümde Yeniçeri Ağa’sı Kasap Hüseyin rolüyle dahil olan başarılı oyuncu Deniz Hamzaoğlu projeye veda edecek.

Deniz Hamzaoğlu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden ayrılıyor

DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

27 Kasım 1979 Deniz Hamzaoğlu, sinema ve , yönetmen, dramaturg, eğitmendir. 1979 yılında oyuncu Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Deniz Hamzaoğlu, hâlen çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev almakta yanı sıra televizyon ve sinemada da çalışmalarını sürdürmektedir.

Deniz Hamzaoğlu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden ayrılıyor
