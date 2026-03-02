Dubai'ye yerleşen Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'dan haber var

Kategoriler
Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çifti aylar önce Dubai'ye yerleşti. ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran'ın ABD üslerine saldırmasının ardından Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'dan açıklama geldi.
Neslişah Alkoçlar, "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslışah ve ailesi de iyi" açıklamasını yaptı.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan; "Ben Dubai'ye gidip geliyorum ama çocuklar orada okula başladılar. Daha iyi bir dil eğitimi almalarını ve uluslararası arkadaşlıklar kurmalarını istiyoruz. Bunun, ileride onlara büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İşlerimizi tamamladıktan ve okullarını bitirdikten sonra ise memleketlerine dönerek, burada hizmet vermeye devam edebilirler" demişti.