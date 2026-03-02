Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Dubai'ye yerleşen Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'dan haber var

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, çocuklarıyla beraber Dubai'ye yerleşti. ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran da Dubai'deki ABD üslerine saldırı gerçekleşti. Neslişah Alkoçlar yaptığı açıklamada, "Korktuk ama şu anda her şey yolunda" dedi

Dubai'ye yerleşen Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'dan haber var
Neslişah Alkoçlar ve çifti aylar önce 'ye yerleşti. ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının ardından, İran'ın ABD üslerine saldırmasının ardından Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'dan açıklama geldi.

Dubai'ye yerleşen Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çifti, İran'ın ABD üslerine saldırılarının ardından patlama seslerini duyduklarını ancak iyi olduklarını açıkladı.
Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çifti aylardır Dubai'de yaşıyor.
Çift, İran'ın ABD üslerine yönelik saldırılarının ardından açıklama yaptı.
Neslişah Alkoçlar, patlama seslerini duyduklarını ancak evlerine yakın olmadığını ve kendileriyle kardeşinin ailesinin iyi olduğunu belirtti.
Engin Altan Düzyatan, Dubai'ye yerleşmelerinin çocuklarının dil eğitimi ve uluslararası arkadaşlıklar edinmeleri amacıyla olduğunu daha önce açıklamıştı.
Çift, çocukların eğitim sonrası Türkiye'ye dönerek hizmet vermeye devam edebileceklerini ifade etmişti.
DUBAİ'DE OLAN NESLİŞAH ALKOÇLAR VE ENGİN ALTAN DÜZYATAN'DAN AÇIKLAMA

Neslişah Alkoçlar, "Patlamalar evimize çok yakın bir yerde olmadı. Ama sesleri tabii ki duyduk. Korktuk ama şu anda her şey yolunda. Çok şükür iyiyiz. Kardeşim Aslışah ve ailesi de iyi" açıklamasını yaptı.

Dubai'ye yerleşen Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'dan haber var

ENGİN ALTAN DÜZYATAN, DUBAİ'YE YERLEŞMESİ HAKKINDA KONUŞTU

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan; "Ben Dubai'ye gidip geliyorum ama çocuklar orada okula başladılar. Daha iyi bir dil eğitimi almalarını ve uluslararası arkadaşlıklar kurmalarını istiyoruz. Bunun, ileride onlara büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İşlerimizi tamamladıktan ve okullarını bitirdikten sonra ise memleketlerine dönerek, burada hizmet vermeye devam edebilirler" demişti.

Dubai'ye yerleşen Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan'dan haber var
