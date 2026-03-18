Taşacak Bu Deniz oyuncuları toksik masküleniteyi yenme akımına katıldı! Sosyal medyada olay olan görüntüler

Trabzonun muhteşem doğasında çekilen Taşacak Bu Deniz, her Cuma yayınladığı yeni bölümüyle ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Hikayesi kadar, oyuncularıyla da gündemden düşmeyen Taşacak Bu Deniz'den gelen son görüntüler ise geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada farkındalık yapan hamlesiyle konuşulan dizi oyuncuları, toksik masküleniteyi yenme akımına dahil oldu. İşte sosyal medyada olay olan görüntüler...

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI TOKSİT MASKÜLENİTEYİ YENME AKIMINA KATILDI!

TRT 1 ekranlarının yoğun ilgi gören dizisi Taşacak Bu Deniz, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Hikayesiyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen dizi, bu defa ezber bozan bir akımla gündemde.



Dizinin başrol oyuncularından Oruç Furtuna'yı oynayan Burak Yörük, Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan, usta oyuncular arasında yer alan Amirum Dayı'yı oynayan Hakan Salınmış ve Çakır Uşak'ı oynayan Fester Abdü ile dizinin Fadime'ye imkansız aşkla bağlanan Eyüphan'ı Batuhan Bayar, set yoğunluğuna ara vererek, toksik masküleniteyi yenme akımına kendilerini kaptırdı.

Sevilen oyuncular çektikleri video ile takipçilerini hem güldürdü hem de ince mizahi ile düşündürdü. Farkındalık oluşturmaya çalışan Taşacak Bu Deniz oyuncularından gelen eğlenceli video, milyonlar tarafından izlenmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA OLAY GÖRÜNTÜLER

Taşacak Bu Deniz oyuncularından gelen toksik masküleniteyi yenme akımı paylaşımında 'Dostumuz dayak yerken bakacak değiliz. Gözümüzü kapatırız!' ifadesi yer alıyor. Karadeniz'in sert ve mert erkek tarzına modern bir düşünce sunan bu paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Taşacak Bu Deniz'in sevilen oyuncularından Burak Yörük ve Fester Abdü ikilisinin olduğu karede ise 'Olum bak bizi oraya getirmeyin gelirsek elinizde kalırız' ifadeleri yer aldı.

Dizi seti dışında da samimi dostluklarıyla dikkat çeken oyunculardan gelen olay video, sosyal medyada yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçilerden tam not alan ekip, Trabzon'da çekimlerine tam gaz devam ederken, paylaşılan toksik masküleniteyi yenme akımı daha uzun süre sosyal medyada konuşulacak gibi görünüyor.