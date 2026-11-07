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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:05

Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı annesi Birgül Şanlı ile reklam çekti! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Taşacak Bu Deniz dizisinde 'İso Furtuna' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Erdem Şanlı, annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti. Son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen genç oyuncularından Erdem Şanlı, bu kez annesinin güzelliğiyle magazin gündeminde yerini aldı. Ünlü oyuncunun, ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan annesi güzelliği ve zarafetiyle kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı annesi Birgül Şanlı ile reklam çekti! Güzelliğiyle hayran bıraktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.11.2026
saat ikonu 13:05
|
GÜNCELLEME:
07.11.2026
saat ikonu 13:05

ekranlarının fenomen dizisi 'de İso karakteriyle büyük ilgi toplayan , bir reklam filmi için annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti. Şimdilerde başarılı performansı ve yakışıklılığıyla sevilen genç oyuncular arasında yer alan ünlü oyuncu, bu kez annesinin güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun annesi ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadı. Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. Annesiyle ilk defa kamera karşısına geçen Erdem Şanlı, yer aldıkları reklam filmiyle adlarından söz ettirdi. Anne-oğulun birbirine benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

ERDEM ŞANLI ANNESİ İLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ!

OGM'nin TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan iddialı projesi Taşacak Bu Deniz'de 'İso Furtuna' karakterini oynayan Erdem Şanlı, annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti. Kendisi için oldukça özel ve anlamlı bir projeye imza atan ünlü oyuncu, annesiyle birlikte reklam filminde yer aldı. Başarılı oyunculuk performansı, özel hayatı ve yakışıklılığıyla sık sık magazin gündeminde yerini alan Şanlı, bu kez annesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı annesi Birgül Şanlı ile reklam çekti! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Cuma akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Taşacak Bu Deniz'de göstermiş olduğu başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren Erdem Şanlı, geçtiğimiz aylarda partneri Zeynep Atılgan ile kamera karşısına geçmişti. Ünlü oyuncu bu kez reklam filminde annesi Birgül Şanlı ile kameralara poz verdi. Dizideki oyunculuğunun yanı sıra  yer aldığı reklam filmleriyle de büyük ilgi gören Şanlı, yüzü olduğu markanın reklam projesinde bu kez annesiyle beraber kamera karşısına geçti.

Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı annesi Birgül Şanlı ile reklam çekti! Güzelliğiyle hayran bıraktı

GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ!

Son zamanların büyük bir ilgiyle takip edilen genç oyuncularından Erdem Şanlı, bir reklam filmi için annesi Birgül Şanlı ile kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun annesi ilk kez oyunculuk deneyimi yaşadı. Birgül Şanlı'nın güzelliği ve zarafeti kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı. Oğlu ile birlikte ilk kez oyunculuk yapma fırsatı bulan güzel anne, magazin gündemine de bomba gibi düştü.

Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı annesi Birgül Şanlı ile reklam çekti! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Erdem Şanlı'nın yüzü olduğu markanın reklam filminden yayınlanan karelerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte annesine binlerce güzel yorum yağdı. Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Birgül Şanlı, ilk kez oğluyla kamera karşısına geçti. Ev hanımı olduğu bilinen anne Şanlı, ilk kez oyunculuk tecrübesi yaşamasına rağmen; "Çok güzel bir kadın", "Çok güzeller maşallah", "Annesine benziyormuş", "Çok zarif çok asil bir hanımefendi." gibi yorumlar aldı.

Taşacak Bu Deniz'in İso'su Erdem Şanlı annesi Birgül Şanlı ile reklam çekti! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Diğer yandan Erdem Şanlı'nın annesi Birgül Şanlı ile benzerliği de dikkatlerden kaçmadı. Kimi sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun annesi için "Kız kardeşi gibi" yorumlarında bulundu. Anne-oğul hem sosyal medyada hem de magazin gündeminde kısa sürede büyük yankı uyandırdı. 

 

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ETİKETLER
#erdem şanlı
#TRT1
#taşacak bu deniz
#Ogm
#Birgül Şanlı
#Magazin
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