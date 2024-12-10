Taylor Swift hem kazandı hem de kazandırdı! Kazancıyla Beyonce'yi geride bıraktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, Eras adını verdiği verdiği dünya turnesini pazar günü bitirdi. İki yıldır arasız konser veren Taylor Swift sayısız seyirci topladı. Taylor Swift, 10 milyon 168 bin 8 kişinin katıldığı Eras Turnesi'nde toplam 2 milyar 77 milyon 618 bin 725 dolarlık bilet satışı gerçekleştirdi.
17 Mart 2023 yılında konser maratonuna başlayan Taylor Swift, servetine servet kattı. Ekibine verdiği ikramiyeyle de çok konuşulan Taylor Swift, 8 Aralık Pazar günü ise turnesini sonlandırdı. Tüm zamanların en çok bilet satan turnesi sona erdi, böylece Taylor Swift hem kazandı hem de kazandırdı.
TAYLOR SWİFT EKİBİNE 7 MİLYAR LİRA VERDİ
14 Grammy ödüllü 34 yaşındaki şarkıcı Taylor Swift, yaklaşık iki yıl süren turnesi boyunca hem kazandı hem de ekibine kazandırdı. Şoförlerinden yemek firmalarına; marangozlardan dansçılarına kadar turnesinde çalışan herkese toplam 197 milyon dolar (6.864.996.525 TL) ikramiye verdi.
Taylor Swift, 17 Mart 2023'te başladığı, geçen hafta sonu bitirdiği Eras Dünya Turnesi maratonuyla servetine servet kattı. Buna göre 10 milyon 168 bin 8 kişinin katıldığı Eras Turnesi'nde toplam 2 milyar 77 milyon 618 bin 725 dolarlık (72.400.234.043 TL) bilet satışı gerçekleştirildi. Bu da Swift'in turnesinin, tüm zamanların en çok bilet satan turnesi olduğunu ortaya koydu.