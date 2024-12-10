Taylor Swift hem kazandı hem de kazandırdı! Kazancıyla Beyonce'yi geride bıraktı

10 Aralık 2024 15:34 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:34

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, Eras adını verdiği verdiği dünya turnesini pazar günü bitirdi. İki yıldır arasız konser veren Taylor Swift sayısız seyirci topladı. Taylor Swift, 10 milyon 168 bin 8 kişinin katıldığı Eras Turnesi'nde toplam 2 milyar 77 milyon 618 bin 725 dolarlık bilet satışı gerçekleştirdi.

17 Mart 2023 yılında konser maratonuna başlayan Taylor Swift​, servetine servet​ kattı. Ekibine verdiği ikramiyeyle de çok konuşulan Taylor Swift, 8 Aralık Pazar günü ise turnesini sonlandırdı. Tüm zamanların en çok bilet satan turnesi sona erdi, böylece Taylor Swift hem kazandı hem de kazandırdı.

TAYLOR SWİFT EKİBİNE 7 MİLYAR LİRA VERDİ

14 Grammy ödüllü 34 yaşındaki şarkıcı Taylor Swift, yaklaşık iki yıl süren turnesi boyunca hem kazandı hem de ekibine kazandırdı. Şoförlerinden yemek firmalarına; marangozlardan dansçılarına kadar turnesinde çalışan herkese toplam 197 milyon dolar (6.864.996.525 TL) ikramiye​ verdi.

Taylor Swift, 17 Mart 2023'te başladığı, geçen hafta sonu bitirdiği Eras Dünya Turnesi maratonuyla servetine servet kattı. Buna göre 10 milyon 168 bin 8 kişinin katıldığı Eras Turnesi'nde toplam 2 milyar 77 milyon 618 bin 725 dolarlık (72.400.234.043 TL) bilet satışı gerçekleştirildi. Bu da Swift'in turnesinin, tüm zamanların en çok bilet satan turnesi olduğunu ortaya koydu.