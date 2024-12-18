Taylor Swift'in kedisi Tom Holland'tan bile zengin! Serveti dudak uçuklattı

18 Aralık 2024 16:37 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 16:37

En çok kazanan kadın sarkıcıları arasında yer alan Taylor Swift, en az kendisi kadar meşhur kedisi de paraya para demiyor. Taylor Swift'in kedisi Olivia Benson, 3 buçuk milyar liralık servetle dünyanın en zengin kedisi oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift​'in her yere yanında götürdüğü kedisi de milyarder​ oldu. Yaklaşık 792 milyon sterlinlik bit servete sahip Taylor Swift'in konserlerde kliplerde yer alan kedisi Olivia Benson'un da 77 milyon sterlin servete sahip olduğu ortaya çıktı.

TAYLOR SWIFT'İN KEDİSİ DÜNYANIN EN ZENGİN KEDİSİ OLDU

Taylor Swift'in 2014 yılında sahiplendiği kedisi Olivia Benson, ismini sahibinin en sevdiği dizideki bir karakterden aldı. Taylor Swift'in kliplerinde de rol alan Olivia, 77 milyon sterlin yani yaklaşık olarak 3 buçuk milyar liralık bir servete sahip.

TOM HOLLAND'TAN BİLE ZENGİN

Taylor Swift'in kedisi böylece birçok oyuncunun servetini de geride bıraktı. Tom Holland 2024'te 30 yaş altı en zengin ünlülerden biri olmasına rağmen, tahmini net serveti yaklaşık 20 milyon sterlin yani 890 milyon lirada kaldı.