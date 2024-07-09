Teoman'ın bağışladığı ikonik gitarını Kenan Doğulu satın almış!

09 Temmuz 2024 22:40 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 22:52

Teoman'dan Erdoğan çıkışı: Öyle bir karizmatik gücü var ki!

Teoman'dan Erdoğan çıkışı: Öyle bir karizmatik gücü var ki!

Kimsesiz çocuklar için yapılan mal varlığını bağışladığını açıklayan Teoman gitarını da müzayedeye koymuştu. Bosphorus Art Society’nin dün akşam gerçekleştirilen Cash on the Table isimli müzayedeye bu satış damga vurdu.

Kimsesiz çocuklar için 300.000 TL’den açık artırmaya çıkan ünlü müzisyen Teoman’ın ikonik gitarı, 466.000 TL’ye Kenan Doğulu tarafından satın alındı.

KENAN DOĞULU DA YER ALACAK

BAS Topluluk Başkanı Haldun Demirhisar müzayede sonrası yaptığı basın açıklamasında, Teoman’ın başlattığı bu bağış geleneğinin bundan sonraki tüm müzayedelerde de devam edeceği belirtildi. Gözler şimdi bir sonraki müzayedeye çevrildi; hangi ünlünün eşyasının kimsesiz çocuklar için açık artırmaya çıkacağı merakla bekleniyor.

Özellikle Kenan Doğulu’nun bir sonraki müzayedede muhteşem bir hatıra eşyasıyla yer alması bekleniyor. Sanatseverler ve yardımseverler için bu heyecan verici etkinlikler, Bosphorus Art Society’nin öncülüğünde devam edecek.