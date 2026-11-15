Hollywood'un ünlü oyuncularından Chris Hemsworth, bu kez rol aldığı filmlerle değil, Avustralya'daki evinde yaşanan olayla gündeme geldi. Eşi Elsa Pataky ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı malikaneye gece saatlerinde giren dört maskeli kişi, garajdaki üç aracı çaldı. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri incelenirken polis ekipleri de soruşturma başlattı. Üstelik hırsızların eve girdiği sırada ailenin evde uyuduğu öğrenildi.

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HABERİN ÖZETİ Thor'u hedef aldılar! Chris Hemsworth'un evine giren hırsızlar üç aracı çaldı Oyuncu Chris Hemsworth ve ailesinin Avustralya'daki malikanesine giren dört maskeli hırsız, garajdaki üç aracı çaldı. Hırsızlık, Chris Hemsworth, eşi Elsa Pataky ve çocukları evde uyuduğu sırada gerçekleşti ve olayda yaralanan olmadı. Çalınan BYD, Ram ve Ford Ranger Raptor marka üç otomobilin toplam değerinin 300 bin Avustralya doları (yaklaşık 10,2 milyon TL) olduğu aktarıldı. Güvenlik kameralarında şüphelilerden ikisinin yanında bıçak bulunduğu öne sürüldü. Polis tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda çalınan üç araç da farklı bölgelerde bulunarak incelemeye alındı. Şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için soruşturma devam ediyor.

CHRIS HEMSWORTH'UN AVUSTRALYA'DAKİ EVİNE MASKELİ HIRSIZLAR GİRDİ

Marvel filmlerinde Thor karakteriyle tanınan Chris Hemsworth, Avustralya'daki evinde yaşanan hırsızlık olayıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun Broken Head bölgesindeki malikanesine giren dört kişi, garajda bulunan üç otomobili alarak kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçerken, evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de soruşturmanın önemli parçalarından biri oldu.

Hemsworth'un eşi Elsa Pataky ve ailesi evde uyurken gerçekleşen hırsızlıkta araçların toplam değerinin 300 bin Avustralya doları, yaklaşık 10,2 milyon TL olduğu aktarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDI

Hırsızlık olayının ardından evin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Görüntülerde dört kişinin malikaneye girdiği tespit edildi. Avustralya basınında yer alan bilgilere göre şüphelilerden ikisinin yanında bıçak bulunduğu öne sürüldü. Şüphelilerin mülkün güvenlik çitini aşarak garaja ulaştığı ve otomobilleri buradan aldığı bildirildi.

Olayın gece saatlerinde gerçekleşmesi nedeniyle hırsızların eve nasıl girdiği ve araçları nasıl çıkardığı da soruşturma kapsamında değerlendirildi. Polis, dört kişinin mülke girerek üç aracı çaldığını doğrularken, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

ELSA PATAKY KÖPEKLERİN HAVLAMASIYLA UYANDI

Olay gecesine ilişkin dikkat çeken ayrıntılardan biri de Elsa Pataky'nin yaşadıkları oldu. Avustralya basınında yer alan haberlere göre Pataky, gece saat 02.00 sıralarında aile köpeklerinin havlaması üzerine uyandı. Ancak o sırada evde olağan dışı bir durum olduğunu fark etmedi ve yeniden uyudu.

Sabah saatlerinde güvenlik kamerası görüntülerini kontrol eden Pataky, malikaneye dört kişinin girdiğini gördü. Görüntüleri inceleyen çift, ardından polis ekiplerine haber verdi. Böylece gece yaşanan hırsızlık olayından sabah saatlerinde haberdar olundu.

CHRIS HEMSWORTH'UN ÇALINAN ÜÇ OTOMOBİLİ BULUNDU

Hırsızların garajdan aldığı otomobillerin BYD, Ram ve Ford Ranger Raptor olduğu bildirildi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada araçların izine farklı bölgelerde ulaşıldı. Önce iki otomobil bulunurken, üçüncü aracın da daha sonra tespit edildiği açıklandı.

Üç otomobil de polis tarafından ele geçirilerek incelemeye alındı. Araçların bulunmasına rağmen hırsızlık olayına ilişkin soruşturma devam etti. Yetkililer, olayda yaralanan kimsenin olmadığını bildirirken şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle ortaya çıkan hırsızlık olayında üç otomobilin de bulunmasıyla soruşturmanın araçlara ilişkin kısmında önemli bir gelişme yaşandı. Chris Hemsworth ve Elsa Pataky'nin evini hedef alan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için polis ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.