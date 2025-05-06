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 | Dilek Ulusan

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Teşkilat dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'ın geçtiğimiz günlerde babalık sevinci yaşadığı ortaya çıkmıştı. 2024 yılında evlenen Zeynep Mayruk ile Tolga Sarıtaş'ın bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.

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Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 11:57

Kayıp Şehir, 20 Dakika, Muhteşem Yüzyıl, Arıza ve Baba gibi dizilerde rol alan Tolga Sarıtaş, babalık heyecanı yaşıyor. Oyuncu Tolga Sarıtaş, 2024 yılında 5 yıldır sevgili olduğu modacı Zeynep Mayruk ile Çeşme'de evlendi. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk bebeklerinin cinsiyetinin de erkek olduğunu açıkladı.

ZEYNEP MAYRUK İLE TOLGA SARITAŞ ERKEK BEBEK BEKLİYOR

Teşkilat dizisiyle Altay karakteriyle yer alan Tolga Sarıtaş, baba olmak için gün sayıyor. geçtiğimiz günlerde eşi Zeynep Mayruk ile etkinliğe katılan Tolga Sarıtaş, "Yavaş yavaş sabırsızlık başladı" derken, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

"İkimizde ilk başta şok olduk. Çok yoğun duygular yaşadık, heyecanlıyız. Artık beşinci aydayız sabırsızlanıyoruz. Sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah" diyen Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk erkek bebek beklediklerini de belirtti.

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'un bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

TOLGA SARITAŞ NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
30 Mayıs 1991 İstanbul doğumlu olan Tolga Sarıtaş, İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Coğrafya bölümünden mezun oldu. Tolga Sarıtaş oyunculuk kariyerine 2009 yılında Bahtı Kara filmiyle başladı.
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