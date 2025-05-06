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 | Dilek Ulusan

Sezen Aksu tüm müzik haklarını sattı!

Sezen Aksu'nun şarkı haklarını Universal Music Group'a sattığı iddia edildi. Sezen Aksu'nun 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolara sattığı öne sürüldü.

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Sezen Aksu tüm müzik haklarını sattı!
KAYNAK:
Odatv
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 11:17

Yaklaşık 5 yıldır konser vermeyen Sezen Aksu'dan yeni bir hamle geldi. “Paşa Gönlümün Şarkıları” adını taşıyan yeni albümüyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlandığı iddia edilen Sezen Aksu'nun müzik haklarını 18 milyon dolara sattığı iddia edildi.

30 ALBÜM, 18 MİLYON DOLAR!

Uzun süredir ne konser veren ne de şarkı yapan Sezen Aksu'nun 21 single ve 30 albümden oluşan eserlerinin yayınlanma, senkronizasyon ve telif hakları UMG'ye devredildiği ortaya çıktı. Bu satın alma süreciyle ilgili herhangi bir fiyat açıklaması ise yapılmadı. İddialara göre; Sezen Aksu, 21 single, 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolara yakın bir fiyata (695 milyon TL) Universal Music Group’a sattı. UMG, Warner ve Believe gibi şirketlerin başka Türk sanatçıların repertuvarlarını satın alma trafiğinde olduğu da öğrenildi.

Sezen Aksu tüm müzik haklarını sattı!

Geçtiğimiz aylarda "Hande Bizi Sezen'e Götür" adlı konseriyle müzikseverlerle buluşan Yener, Aksu'ya "Seni çok seviyoruz, geri döner misin artık sahnelere?" diye sordu. Sezen Aksu, "Kendimi iyi hissettiğim zaman döneceğim. Beni anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. İnşallah. Nasip biraz da. Bakacağız" cevabıyla ses getirmişti.

Sezen Aksu tüm müzik haklarını sattı!
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Sıkça Sorulan Sorular

SEZEN AKSU'NUN HASTALIĞI NE?
Onur Akay, “Sezen Aksu, 1 milyonda yaklaşık 10-15 kişide görülen hatta Türkan Şoray'da da olan Cushing Sendromu rahatsızlığına yakalandı." ifadelerini kullandı.
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