Sezen Aksu tüm müzik haklarını sattı!

Yaklaşık 5 yıldır konser vermeyen Sezen Aksu'dan yeni bir hamle geldi. “Paşa Gönlümün Şarkıları” adını taşıyan yeni albümüyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlandığı iddia edilen Sezen Aksu'nun müzik haklarını 18 milyon dolara sattığı iddia edildi.

30 ALBÜM, 18 MİLYON DOLAR!

Uzun süredir ne konser veren ne de şarkı yapan Sezen Aksu'nun 21 single ve 30 albümden oluşan eserlerinin yayınlanma, senkronizasyon ve telif hakları UMG'ye devredildiği ortaya çıktı. Bu satın alma süreciyle ilgili herhangi bir fiyat açıklaması ise yapılmadı. İddialara göre; Sezen Aksu, 21 single, 30 albümden oluşan haklarını 18 milyon dolara yakın bir fiyata (695 milyon TL) Universal Music Group’a sattı. UMG, Warner ve Believe gibi şirketlerin başka Türk sanatçıların repertuvarlarını satın alma trafiğinde olduğu da öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda "Hande Bizi Sezen'e Götür" adlı konseriyle müzikseverlerle buluşan Yener, Aksu'ya "Seni çok seviyoruz, geri döner misin artık sahnelere?" diye sordu. Sezen Aksu, "Kendimi iyi hissettiğim zaman döneceğim. Beni anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. İnşallah. Nasip biraz da. Bakacağız" cevabıyla ses getirmişti.