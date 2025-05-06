Feyza Civelek tehditler savurdu: Seni köprüde sallandırırım

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, eski sevgilisi Alican Kurt'un arkadaşı ile karakolluk oldu. eski sevgilisinin arkadaşı Mert Wang'ın mesajı sonrası küplere binen Feyza Civelek "Seni köprüde sallandırırım" dedi.

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Sol Yanım gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, eski sevgilisi Alican Kurt'a sosyal medya üzerinden göndermede bulundu. Paylaşım sonrası Alican Kurt'un arkadaşından yorum gecikmeyince Feyza Civelek küplere bindi. Feyza Civelek tehditler savurunca Mert Wang, şikayetçi oldu.

FEYZA CİVELEK ÖNCE TEHDİTLER SAVURDU, SONRA TANIMADI

Oyuncu Feyza Civelek'in bir dönem sevgilisi olan Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaştı. Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj attı. Yorumu gören Feyza Civelek ise küplere bindi. İddiaya göre, Civelek, Mert Wang'a tehditler savurdu.

Civelek mesajında, "Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek" dedi.

Sinirlerine hakim olamayan Feyza Civelek, "Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek ..." şeklinde yorumda bulundu.

FEYZA CİVELEK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mert Wang, soluğu savcılıkta aldı ve Feyza Civelek'ten şikayetçi oldu. Feyza Civelek savcılıktaki savunmasında suçlamaları reddederek, Mert Wang'in ismini ilk kez duyduğunu, kendisini tanımadığını dile getirdi. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.