Teşkilat dizisinde rol alan Tolga Sarıtaş'ı babalık heyecanı sardı. Zeynep Mayruk ile ilk çocuklarını bekleyen Tolga Sarıtaş, oğlunun İstanbul'da dünyaya geleceğini açıklarken, "Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor" dedi

Söz, Güneşin Kızları, Arıza ve Baba gibi dizilerde rol alan Tolga Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde baba olacağını duyurmuştu. 27 Haziran'da Zeynep Mayruk ile evlenen Tolga Sarıtaş, babalık sevincini muhabirlere anlattı.

TOLGA SARITAŞ'IN BABALIK HEYECANI

Geçtiğimiz yıl 27 Haziran'da Çeşme'de nikâh masasına oturan oyuncu Tolga Sarıtaş ile tasarımcı Zeynep Mayruk, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.

Tolga Sarıtaş Bebek'te objektiflere yansıdı. Şu sıralar ilk kez baba olacak olmanın heyecanını yaşayan Tolga Sarıtaş samimi açıklamalarda bulundu. Doğumun İstanbul'da olacağını söyleyen oyuncu, "Her şey yolunda. Heyecanlıyız. Doğum eylül sonu gibi görünüyor. İyiyiz keyfimiz yerinde" dedi.