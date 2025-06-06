Tom Cruise aksiyon sahnesiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

En tehlikeli aksiyon sahnelerinde bile dublör kullanmamasıyla tanınan dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Görevimiz Tehlike film serisiyle tanınan 62 yaşındaki Tom Cruise, 'Görevimiz Tehlike' serisinin son filmiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

TOM CRUISE GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Ünlü aksiyon yıldızı Tom Cruise bugüne dek hiç tehlikeli hareketlerden sakınmadı, dublör kullanmayarak en riskli sahnelerde bile kendi rol aldı. 62 yaşındaki Cruise'un 'Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma'daki performansı, ona bir Guinness Dünya Rekoru kazandırdı.

'Görevimiz Tehlike' film serisinin son halkası olan 'Son Hesaplaşma'nın çekimleri sırasında uçak sahnesini çekerken 16 kez paraşütle atlayarak bir ilke imza attı.