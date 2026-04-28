TGRT Haber
 | Safa Keser

Trendyolmilla'nın yeni marka yüzü Demet Özdemir oldu

Trendyolmilla, yeni sezon için heyecan verici bir iş birliğine imza attı. Stil sahibi duruşu ve enerjisiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Demet Özdemir, platformun yeni marka yüzü oldu.

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 11:36

Modayı ulaşılabilir, trend odaklı ve ilham veren bir yaklaşımla sunan Trendyolmilla, ilkbahar-yaz sezonunda Türkiye'nin yıldız isimlerinden ile güçlerini birleştirdi. Demet Özdemir, platformun 'Kendini Yansıt Dünyaya' mottosuyla stil ve trend odaklı ruhunu yansıtacak. Bu stratejik iş birliği; Demet Özdemir'in çok yönlü yeteneği ve kendine has tarzıyla, platformun sunduğu geniş ürün dünyasını modanın merkezine yerleştirerek, çok daha güçlü ve ilham verici bir stil yolculuğunun kapılarını aralamayı hedefliyor.

Trendyolmilla'nın yeni marka yüzü Demet Özdemir oldu

Trendyolmilla, ilkbahar-yaz sezonunda Türkiye'nin yıldız isimlerinden Demet Özdemir ile iş birliği yaparak yeni marka yüzü oldu.
Demet Özdemir, Trendyolmilla'nın 'Kendini Yansıt Dünyaya' mottosuyla stil ve trend odaklı ruhunu yansıtacak.
Platformun 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, ayakkabı ve çanta gibi tamamlayıcı aksesuarlarla birlikte sunuluyor.
Koleksiyonda renkli bomber ceketler, denimler ve şık elbiseler öne çıkıyor.
Koleksiyonun renk paletinde soft pembe, turuncu, ekru ve bej tonları ile çiçek desenleri kullanılmış.
Platform ve Demet Özdemir iş birliğiyle hazırlanan koleksiyon, 27 Nisan itibarıyla Trendyolmilla uygulamasında yer alıyor.
Sezonun trendleri Demet Özdemir'in stiliyle buluşuyor Yapılan açıklamaya göre, platformun 2026 İlkbahar/Yaz sezonu için hazırladığı koleksiyon, farklı görünümleri tamamlayan parçalar ile ayakkabı ve çanta gibi tamamlayıcı aksesuarlarla birlikte sunuluyor. Sezon çekimlerinde Demet Özdemir'in farklı görünümlerini tamamlayan koleksiyonun parçaları, platformun dinamik stilini sezonun en canlı renk paletiyle bir araya getiriyor. Koleksiyonda kendisi için öne çıkan parçaların sezonun enerjisini yansıtan renkli bomber ceketler, denimler ve hem gündüz hem geceye uyarlanabilen şık elbiseler olduğunu belirten Demet Özdemir, platform iş birliğini şu sözlerle özetledi: "Türkiye'nin önde gelen dijital moda markalarından Trendyolmilla ile bu yolculuğa çıkmak benim için çok heyecan vericiydi. Bu iş birliğinin hazırlık sürecinin her detayında o güçlü ve dinamik ruhu hissettiğim keyifli bir çalışma oldu. Böylesine ilham verici bir hikâyenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." Her an için özgür bir stil Açıklamaya göre, platform 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonu takım elbiselerden denimlere, şık elbiselerden alt-üst takımlara kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

Demet Özdemir'in günlük hayatındaki şık ve rahat tarzından ilham alan parçalar, gündüzden geceye zahmetsizce uyarlanabilecek şekilde tasarlandı. Koleksiyonda özellikle bomber ceketler, denimler ve sezonun favorisi olan elbiseler, ayakkabı ve çantalarla tamamlanarak güçlü bir stil duruşu sergiliyor. Koleksiyonun renk paleti, sezonun enerjisini yansıtan soft pembe ve turuncu tonlarının yanı sıra ekru ve bej gibi naturel renklerle dengeleniyor. Çiçek desenlerinin hareket kattığı seçkide; dantel, payet, şifon ve denim gibi farklı dokular bir arada kullanılarak feminenlik ile güç arasında kusursuz bir denge kuruluyor. Platform ve Demet Özdemir iş birliğiyle hazırlanan bu özel koleksiyon, 27 Nisan itibarıyla Trendyolmilla uygulamasında moda tutkunlarını bekliyor.

