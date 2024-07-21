Tuba Büyüküstün Seda Bakan krizine ünlüler de dahil oldu! Demet Akalın'dan sert yorumlar
Zeytin Ağacı dizisinin galasında Tuba Büyüküstün'ün rol arkadaşı Seda Bakan'a tavrı büyük eleştiri konusu olmuştu. İkili arasında yaşananlara ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yorumu damga vurdu.
Zeytin Ağacı dizinin önceki gün düzenlenen galasına dizinin başrol oyuncularından Tuba Büyüküstün ile Seda Bakan arasında yaşanan diyalog damgasını vurmuştu.
SEDA BAKAN'IN SÖZÜNÜ KESİP "SUS ARTIK" DEMİŞTİ
Tuba Büyüküstün sürekli sözünü kestiği Seda Bakan'a "Seda, sus tamam, sus artık" demesi sosyal medyada büyük yankı bulmuş ve Büyüküstün büyük bir kesimin lincine maruz kalmıştı.
Spekülasyonların ardından okların hedefindeki Tuba Büyüküstün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak durumu telafi etmeye çalışmıştı. Seda Bakan'la görüntülü görüştüğü bir video paylaşan Büyüküstün, öpücüklerin uçuştuğu paylaşımına rağmen yine ciddi bir kesim tarafından samimi bulunmamıştı.
DEMET AKALIN TARAFINI SEÇTİ
İki isim arasında yaşananlar ünlüler arasında da yankı buldu. Olaya kayıtsız kalamayan isimlerden biride ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu. "Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün’ün röportajında ne görüyorsunuz?" diye sorulan bir sosyal medya paylaşımına yanıt veren Akalın "Seda Bakanın gözümde daha da büyümesini görüyorum" ifadesini kullanarak, tarafını seçti
TUBA BÜYÜKÜSTÜN İÇİN SERT SÖZLERE ONAY: İMZAMI ATIYORUM
Ünlü popçu, başka bir kullanıcının Büyüküstün hakkındaki "Dizide de çok donuk soğuk mimiksiz biri. Sanırım gerçek hayatta daha da itici ve gıcık biri görüldüğü üzere" sözlerini de "İmzamı atıyorum" diyerek yorumladı.
Büyüküstün'ün Akalın'ın bu tavrına cevap verip vermeyeceği ise merak konusu.