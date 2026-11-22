Ünlü manken Tuğba Özay, uzun zamandır podyumlara çıkmayarak dikkat çeken isimlerden biri haline geliyordu. Tuğba Özay, yıllar öncesinde yöneldiği tarım ve zeytincilik faaliyetleriyle gündeme geldi. Öyle ki ünlü isim adeta tarladan seslenerek zeytinyağını pahalı bulanlara sitemde bulundu. Zeytinyağında meydana gelen düşüşlerle birlikte sert sözlerde söyleyen Tuğba Özay, kısa sürede dikkatleri çeken isimlerden biri haline geldi.

TUĞBA ÖZAY TARLADAN SESLENDİ!

Uzun yıllar podyumda modellik yapan Tuğba Özay, magazin ve sanat dünyasında dikkat çeken isimlerden biri haline geliyor. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyeriyle de bilinen Tuğba Özay, yıllar önce yöneldiği tarım ve zeytincilik faaliyetleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Öyle ki Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşamını sürdüren Özay, doğayla iç içe üretim yapıyor.

Antalya’da yaşamını sürdüren Tuğba Özay, doğayla iç içe üretim hayatını ve zeytincilik yaşamını sürdürürken zeytin hasasında tarladan seslendi. Ünlü manken son günlerde yüksek rekolte nedeniyle düşüş yaşayan zeytinyağı fiyatlarının yükselmesi gerektiğini savundu.

Bu savunmasının ardından zeytinyağının fiyatında meydana gelebilecek olan artış, yüksek bulanlar tarafından da eleştiriye maruz kaldı. Bu eleştirilerden sonra Tuğba Özay, 25 yıldır zeytin yetiştirdiğini ve kendi markasını kurduğunu belirtti.

Hatta zeytin hasadı için tarlaya giren Tuğba Özay, bu yıl hasadın oldukça bereketli olduğunu da ifade eden sözlerinin yanı sıra zeytinyağında meydana gelen düşüşlerin hakkında da konuşmaya devam etti.

ZEYTİNYAĞINI PAHALI BULANLARA SİTEMDE BULUNDU

Zeytinyağını pahalı bulanlara sitemde bulunan Tuğba Özay, bu yıl meydana gelen hasadın çok iyi olduğunu da ifade ediyor. “Çok şükür, herkesin bahçesinde bolca zeytin var. Önemli olan bunun karşılığında üreticinin ne kazandığı. Tartışılması, gündemde tutulması ve çözüm üretilmesi gereken asıl konu bu. Biz yaklaşık 25 yıldır kendi çapımızda zeytincilik yapıyoruz. Hatta zeytincilikte kendi markam bile var.” Dedi.

Bununla birlikte yevmiyelerinde artığını ifade eden Özay, zeytinin barış, dostluk ve paylaşım anlamına geldiğini aktaran Tuğba Özay, “Zeytin ağaçları internet ağı gibi. Köklerinden hepsi birbirine bağlıdır. Canan Karatay'ın açıklamalarına bakıyorsunuz, rahmetli İlber Ortaylı'nın açıklamalarına bakıyorsunuz; zeytin ve zeytinyağı için çok önemli bilgiler veriyorlar. Hem sağlık açısından hem de ülkenin değeri açısından... Yani geleceğin altını zeytin ve zeytinyağı olarak gösteriliyor.” Şeklinde ifade ediyor.

“KÜÇÜK BİR PARFÜME 50 BİN LİRA VERİYORSUNUZ”

Diğer bir yandan da zeytinyağını pahalı bulanlara sitemlerde bulunan Tuğba Özay, sert sözleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. “Şu anda herkes fabrikalarda zeytinini sıktırmak için sıra bekliyor. Ama bunun tenekesi para, etiketi para, kapağı ayrı para, yevmiyesi para. Geçen sene zeytinyağı fiyatı 350-400'lere çıkmışken, bu sene 200-250'lere müşteri aranıyor. Allah aşkına, küçük bir kreme binlerce lira verirken, küçük bir parfüme 40-50 bin lira verirken zeytinyağına gelince pahalı diyorsunuz.” Dedi.

Sahteciliğe de dikkat çeken ünlü isim, ucuza alınan zeytinyağlarının hem cebe hem de sağlığa zarar verebileceğini ifade ediyor. Bunula birlikte sahte satan satıcılara da seslenen Tuğba Özay, “Bizim mesela zeytinyağımızın asit oranı 0.3'tür, en iyi asit oranlarından biridir. Şimdi bakıyorsun, adam oraya soya yağı koymuş, 300 liraya satıyor. E be kardeşim, benim bu kadar emeğim, yani bunca insanın emeği ne olacak? O yüzden lütfen sahtelere inanmayın, aldanmayın.” Dedi.