Tuğba Özay’dan çarpıcı iddia: “C31K sokaklara indi subliminal mesajlar yayılıyor!”

Sanatçı Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Telegram’da faaliyet gösterdiği öne sürülen “C31K” adlı grubun isminin Kadıköy sokaklarında görüldüğünü belirtti.



TUĞBA ÖZAY’DAN ÇARPICI İDDİA

“Demek ki subliminal mesajları sokaklar üzerinden veriyorlarmış, bizim haberimiz yokmuş…” ifadelerini kullanan Özay’ın paylaşımı, kısa sürede hem sosyal medyada hem de günlük hayatta geniş yankı uyandırdı. Açıklama, dijital ve fiziksel mecralar arasındaki etkileşime dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

SUBLİMİNAL MESAJ TARTIŞMASI

Özay, söz konusu paylaşımında subliminal mesajların bireyler üzerinde fark edilmeden etkili olabileceğine dikkat çekti. Bu yorum, sosyal medyada hızla gündem olurken, birçok kullanıcı bu tür mesajların yayılımı ve olası toplumsal etkileri konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

DİJİTALDEN SOKAĞA TAŞINAN ETKİ

Telegram gibi dijital platformlarda üretilen içeriklerin fiziksel ortamlara yansıması, iletişim biçimlerinin sınırlarını yeniden tartışmaya açıyor. Özay’ın açıklaması, dijital dünyada ortaya çıkan içeriklerin sokak kültürü üzerindeki etkisini gözler önüne seren güncel bir örnek olarak değerlendiriliyor.



TUĞBA ÖZAY KİMDİR?

Tuğba Özay, 10 Şubat 1978’de İstanbul’da doğan Türk manken, şarkıcı, sunucu ve oyuncudur. Aslen Trabzonlu olan Özay, üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.

1990’lı yılların sonunda modellik kariyerine adım atan Özay, kısa sürede Türkiye’nin tanınan mankenlerinden biri haline geldi. Yurt içi ve yurt dışında birçok defilede yer aldı, televizyon programlarında sunuculuk yaptı ve çeşitli dizi ile projelerde rol aldı.

Kariyerini ilerleyen yıllarda müzikle de genişleten Özay, pop müzik alanında çalışmalar yaparak albümler çıkardı ve sahne performanslarıyla adından söz ettirdi. Televizyon programları, yarışmalar ve sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alan Özay, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Moda, müzik ve medya dünyasını bir araya getiren çok yönlü kariyeriyle Türkiye’de tanınan isimler arasında yer almaktadır.



