Demet Özdemir’in linç paylaşımı da linçlendi! Eşref Rüya dizisinde gündem krizi

Demet Özdemir, şimdilerde başarılı oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde yerini alıyor. Özdemir, bu kez ülke gündemdeki olaylar sebebiyle yaptığı linç paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü oyuncunun linç paylaşımı da takipçileri tarafından linçleniyor.

Şimdilerde Eşref Rüya dizisindeki ‘Nisan’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir hamleyle linçlendi. Ünlü oyuncu, X hesabından bir takipçisine cevap verdi. Ülke gündemine bomba gibi oturan Kahramanmaraş olayına dair bir paylaşımda bulunmayan Özdemir, linç yedi. Kendisini linçleyenlere sert çıkan Özdemir’in linç paylaşımı da linçlendi.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde yaşanan üzücü olaylar sonrası birçok dizinin yeni bölümleri yayından kaldırıldı. Yayından kaldırılan diziler arasında ise Demet Özdemir’in başrolünde yer aldığı Eşref Rüya da vardı. Hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ülke gündemine bomba gibi düşen olayları görmezden gelen Özdemir, takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

Geçtiğimiz gün 15 Nisan öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda oldukça üzücü bir olay yaşanmıştı. İsa Aras Mersinli adlı bir öğrenci, Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Yaşanan üzücü olayda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda korkunç olayda, 6'sı yoğun bakımda olan 13 yaralı olduğu da açıklanmıştı.

Ülkemizi derinden sarsan bu olay sonrası kamuoyu derin bir hüzne boğuldu. Olay sonrası birçok ünlü isim konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bu sırada olayla alakalı hiçbir paylaşımda bulunmayan Demet Özdemir, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun gündemle ilgili bir şey paylaşmayıp yoruma dönmesi büyük tepkilere neden oldu.

Ülke gündeminde büyük bir yer edinen olay sonrası herhangi bir paylaşımda bulunmayan Demet Özdemir, binlerce kişi tarafından linçlendi. Ünlü oyuncu, hemen ardından Kahramanmaraş paylaşımı yapıp linçleyenlere tepki gösterdi. Fakat Özdemir’in yayınladığı linç paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını sakinleştirmek yerine daha da sinirlendirdi. Ünlü oyuncunun yaptığı linç paylaşımı da takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından linçlendi.

Yaşanan korkunç olaylarla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmayan Demet Özdemir, kendisini linçleyenlere bir yorum yaptı. Ünlü oyuncu X paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Linç kampanyalarınızı 2 dakika durdurun. Asıl önemli olan ne onu hepimiz biliyoruz. Yazık size. Sizin adınıza utandım.”

X hesabından linç paylaşımında bulunan Demet Özdemir, yaşananların ağırlığında bile kendisini linçleyenlerin olmasına tepki gösterdi. Fakat ünlü oyuncunun linç paylaşımı da yeniden linç yemesine neden oldu. Özdemir, diğer yandan Instagram hesabından ülke gündemindeki üzücü olaylara değinen bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Çok üzgünüm… Artık kelimem kalmadı. Boğazıma düğümlendi kelimeler. Başımız sağolsun.”

