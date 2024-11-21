Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın boşanıyor! 4,5 aylık hamile şarkıcının paylaşımı kafaları karıştırdı

21 Kasım 2024 10:39 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 10:39

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 1,5 yıl önce Muhammet Aydın ile nikah masasına oturmuş ve haziranda kızını dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz aylarda tekrar hamile olduğunu açıklayan Tuğçe Tayfur'un son paylaşımı kafaları karıştırdı.

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Ferdi Tayfur​'un kızı Tuğçe Tayfur​, 1,5 yıl önce evlendiği Muhammet Aydın ile boşanacağı iddia edildi. 4,5 aylık hamile​ olan Tuğçe Tayfur, eşini takipten çıkıp, tüm fotoğraflarını da sildi.

TUĞÇE TAYFUR İLE MUHAMMET AYDIN BOŞANIYOR MU?

Tuğçe Tayfur, 2023 yılında Muhammet Aydın ile evlendi. Babasıyla bir süredir problemler yalayan Tuğçe Tayfur, kızını dünyaya getirdikten sonra babasıyla arasındaki buzları eritti. Doğumdan sonra tekrar hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur'un son paylaşımından sonra eşiyle boşanacağı iddia edildi.

İkili sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakırken, Tuğçe Tayfur eşiyle olan tüm fotoğraflarını da sildi. İddialar hakkında herhanfi bir açıklama gelmezken, Tuğçe Tayfur son paylaşımında; "Neşet Ertaş demiş ki; Sana değer veren insan kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz" sözleriyle dikkat çekti.