Enis Arıkan, Sertab Erener'in Everyway That I Can şarkısını söyledi! Dans performansı sosyal medyayı salladı

Dün akşam Sertab Erener'e Saygı Gecesi'nde 20 ünlü isim sahne aldı. Kenan Doğulu, Nil Karaibrahimgil, ⁠⁠Hande Yener, Kalben'in yanı sıra Enis Arıkan da sahne aldı. Sertab Erener'in Everyway That I Can şarkısını söyleyen Enis Arıkan dans performansıyla beğeni topladı.

Sanatçı Sertab Erener için düzenlenen saygı gecesinde birbirinden ünlü isimler Sertab Erener'in şarkılarını söylemek için sahne aldı. Yoğun bir kalabalığın yaşandığı geceye, Enis Arıkan'ın dans performansı damga vurdu.

ENİS ARIKAN'DAN EVERYWAY THAT I CAN PERFORMANSI

Enis Arıkan'ın "Saygı1 Sertab Erener" gecesinde sahne aldı. Sertab Erener'e Eurovision'da birincilik getiren "Everyway That I Can" şarkısını söyleyen Enis Arıkan, izleyicilerden tam not aldı. Dans performansıyla herkesi hayrete düşüren Enis Arıkan şarkı bitiminde ayakta alkışlandı.

SERTAB ERENER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener'in "Saygı1 Sertab Erener" gecesindeki "Bahçede" performansını gözyaşları içinde dinleyen Sertab Erener, kardeşi ve eşi Nil Karaibrahimgil'e sıkı sıkı sarıldı.