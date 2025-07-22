Trabzonspor'da ayrılık duyuruldu: 10 numaraya veda!

Trabzonspor'da Tonio Teklic'in sözleşmesi feshedildi. Önemli bir yatırım olarak transfer edilen Hırvat 10 numara, beklentileri karşılayamadı ve Türkiye'deki kariyeri sona erdi.

TRABZONSPOR'DAN VEDA DUYURUSU

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

1 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

25 yaşındaki orta saha, 2023/24 sezonunda Hırvatistan ekibi NK Varazdin'den 1 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

PERFORMANSI

Geçen sezonu Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor'da kiralık olarak geçiren Hırvat futbolcu, tüm kulvarlarda 35 maça çıkmış ve takımına 4 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.