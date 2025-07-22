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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da ayrılık duyuruldu: 10 numaraya veda!

Trabzonspor'da bir veda daha yaşandı. Transfer sezonunu hareketli geçiren Trabzonspor, Tonio Teklic ile yollarını ayırdı.

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Trabzonspor'da ayrılık duyuruldu: 10 numaraya veda!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 20:07
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 20:10

'da Tonio Teklic'in sözleşmesi feshedildi. Önemli bir yatırım olarak transfer edilen Hırvat 10 numara, beklentileri karşılayamadı ve Türkiye'deki kariyeri sona erdi.

TRABZONSPOR'DAN VEDA DUYURUSU

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Trabzonspor'da ayrılık duyuruldu: 10 numaraya veda!

1 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

25 yaşındaki orta saha, 2023/24 sezonunda Hırvatistan ekibi NK Varazdin'den 1 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Trabzonspor'da ayrılık duyuruldu: 10 numaraya veda!

PERFORMANSI

Geçen sezonu Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor'da kiralık olarak geçiren Hırvat futbolcu, tüm kulvarlarda 35 maça çıkmış ve takımına 4 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

TRABZONSPOR'DA TRANSFER DÖNEMİ NASIL DEVAM EDECEK?
Karadeniz devinde birkaç ayrılığın daha yaşanması bekleniyor.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#Transfer Haberleri
#Tonio Teklic
#Spor
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