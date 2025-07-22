Trabzonspor'da ayrılık duyuruldu: 10 numaraya veda!

İstanbul
Trabzonspor'da Tonio Teklic'in sözleşmesi feshedildi. Önemli bir yatırım olarak transfer edilen Hırvat 10 numara, beklentileri karşılayamadı ve Türkiye'deki kariyeri sona erdi.
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Tonio Teklic arasındaki 21.07.2023 başlangıç ve 30.06.2026 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."
25 yaşındaki orta saha, 2023/24 sezonunda Hırvatistan ekibi NK Varazdin'den 1 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
Geçen sezonu Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor'da kiralık olarak geçiren Hırvat futbolcu, tüm kulvarlarda 35 maça çıkmış ve takımına 4 gol ile 9 asistlik katkı sağlamıştı.