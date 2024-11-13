Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri sahiplerini buldu

13 Kasım 2024 17:30 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 18:50

Atakan TAŞUR ve Koray BOZAT tarafından organize edilen Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri dün akşam sahiplerini buldu.

Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri gecesinde ayrıca, tgrthaber.com, En İyi Haber Sitesi ödülüne layık görüldü ve ödülü Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay aldı. Yılın En Dikkat Çeken Haber Ödülü ise tgrthaber.com’dan özel haber şefi Emir Yücel’e verildi.





Radissson Collection Hotel Vadi İstanbul’da düzenlenen geceye Dijital Varlıklar Genel Müdürü Volkan Ormanlı, tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay, tgrthaber.com Yazı İşleri Müdürü Faruk Arvas ve tgrthaber.com Özel Haber Şefi Emir Yücel ve Türkiye Cumhuriyetleri Devletlerinin en iyi sanat, siyaset cemiyet hayatından önemli kişiler katılım sağladı. Karabağ Zafer yıl dönümü töreniyle başlayan gecede kategorilerinde başarılı isimler ödüle layık görüldü.

7 Türk Devleti’nin en önemli kişilerinin buluştuğu gecede; tgrthaber.com Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay En İyi Haber Sitesi, tgrthaber.com Özel Haber Şefi Emir Yücel Yılın En Dikkat Çeken Haber Ödülü, Mustafa Ceceli Türk Dünyası Meslek Sanat Onur Ödülü, Cihat Yaycı Mavi Vatan Onur Ödülü , KKTC Meclis Başkanı Siyaset Onur Ödülü , Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan Siviltoplum Kuruluşları Özel Başarı Ödülü, Oyuncu Furkan ANDIÇ ve Hatice Aslan , Türkmeneli Siyaset Onur Ödülünüde Kuzey Irak Bölge Bakanı Aydın MARUF ödül aldı.