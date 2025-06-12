Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler sevenlerini korkuttu!

Karpuz Kestim Yiyen Yok", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve "Bir Çift Turna Gördüm"ün gibi sayısız parçaların sahibi Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler, hastanede tedavi altına alındı.
Otantik çalış biçimine sadık kalarak kendi üslubunu oluşturan nadir bağlama sanatçılarından Erenler, uzun süredir kanser nedeniyle tedavi altındaydı. Durumu ağırlaşan Mehmet Erenler hastaneye kaldırıldı.
Hala TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak görev yapan Mehmet Erenler, 20'den fazla albüm hazırladı. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden klasik bağlama virtüözü Erenler, İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi görüyor.
Erenler, Ankara'da 1946'da dünyaya geldi. 8 yaşında kendi kendine bağlama öğrenmeye başlayan sanatçı, 13 yaşında Muzaffer Sarısözen'in "Yurttan Sesler" programına katıldı. TRT'nin 1966'da açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başlayan sanatçı, sonraki yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak çalıştı.