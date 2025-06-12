Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler sevenlerini korkuttu!

Karpuz Kestim Yiyen Yok", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve "Bir Çift Turna Gördüm"ün gibi sayısız parçaların sahibi Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler, hastanede tedavi altına alındı.