Türk tiyatrosunun acı kaybı: Usta sanatçı Necla Uygur hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek veren usta sanatçı Necla Uygur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Acı haber, Uygur ailesi tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Aile, sanatçının ölümünden duyduğu derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaştı.

Merhum usta tiyatrocu Nejat Uygur’un hayat arkadaşı olan Necla Uygur; Ahmet, Kemal, Behzat, Süheyl ve Süha Uygur’un da annesiydi.

SANATLA DOLU BİR ÖMÜR

Sahne sanatlarındaki duruşu, zarafeti ve tiyatroya sunduğu değerle tanınan Necla Uygur, hafızalara kazınan “Marko Paşa Müzikali” gibi pek çok önemli yapımda rol almıştı.

Tiyatro sahnelerindeki üstün hizmetleri ve emeği dolayısıyla usta sanatçı, 2016 yılında düzenlenen Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri gecesinde “Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü”ne layık görülmüştü.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Usta sanatçı Necla Uygur için düzenlenecek cenaze töreninin detayları da netleşti. Uygur’un cenazesi, 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.