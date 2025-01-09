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Türk ünlülerin de Los Angeles'taki evleri kül oldu!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
09 Ocak 2025 17:13 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:16
Türk ünlülerin de Los Angeles&#039;taki evleri kül oldu!

ABD'nin California eyaletinden başlayan orman yangını yaşam alanlarına da sıçradı. Dünyaca ünlü isimlerin malikaneleri küle dönerken, çok sayıda Türk ünlünün de evi hasar gördü.

ABD'nin California​ eyaletinde yaşanan yangın​ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Birçok dünyaca ünlü ismin malikanesi yanarken, Türk ünlülerin de evleri hasar gördü. 

BEREN SAAT - KENAN DOĞULU 

Beren Saat - Kenan Doğulu çifti 2018 yılında Los Angeles​'tan 1 milyon 200 bin dolar ödeyerek ev satın almıştı. Çift 2014 yılında Los Angeles'ta evlendi. 

Türk ünlülerin de Los Angeles'taki evleri kül oldu! - 1. Resim

KENAN İMİRZALIOĞLU

2015 yılında Los Angeles'tan bir ev satın alan Kenan İmirzalıoğlu, işlerinin yoğunluğu sebebiyle söz konusu evi sık sık ziyaret edememiş ve arkadaşlarının kullanımına açmıştı.

Türk ünlülerin de Los Angeles'taki evleri kül oldu! - 2. Resim

SERENAY SARIKAYA 

Serenay Sarıkaya 2018 yılında sıkça gittiği Los Angeles'tan 2+1 daire satın aldı. Sarıkaya'nın o dönem evi için 500 bin dolardan fazla bir ödeme yaptı. 

Türk ünlülerin de Los Angeles'taki evleri kül oldu! - 3. Resim

ÇAĞATAY ULUSOY 

Çağatay Ulusoy kariyerinin başlarında Los Angeles'ta kendine ev satın alan isimlerden biri oldu. Los Angeles'ta restoranda açan Çağatay Ulusoy, 2020 yılında Los Angeles'ta birden fazla ev satın aldığı da biliniyor. 

Türk ünlülerin de Los Angeles'taki evleri kül oldu! - 4. Resim

TOLGAHAN SAYIŞMAN 

Eşi Almeda Abazi ile Los Angeles'ta evlenen oyuncu Tolgahan Sayışman, 2015 yılında Los Angeles Hermosa Beach'te 1 milyon 218 bin liraya ev almıştı.

Türk ünlülerin de Los Angeles'taki evleri kül oldu! - 5. Resim

ADNAN ŞEN VE METİN ŞEN 

2016 yılında ailesiyle Los Angeles'a taşınan Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Adnan Şen, kardeşi Metin Şen ile birlikte kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri olmuştu.

Türk ünlülerin de Los Angeles'taki evleri kül oldu! - 6. Resim

ALİ KOÇ 

Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç, Kasım 2020 tarihinde 14,5 milyon dolar ödeyerek şehrin en güzel bölgesinden süper lüks bir malikane satın almıştı.

Türk ünlülerin de Los Angeles'taki evleri kül oldu! - 7. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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