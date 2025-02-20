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 | Dilek Ulusan

Türkan Şoray'ın karlar altındaki videosuna beğeni yağdı

Türk sinemasının önemli oyuncularından Türkan Şoray, İstanbul'da etkisini gösteren kar sonrası uzun bir aranın ardından paylaşım yaptı. Yoğun kar yağışının keyfini çıkaran Türkan Şoray'ın fotoğrafına yorum yağdı.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 13:09
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 13:18

Bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Türkan Şoray, uzun bir aranın ardından sevenlerini kırmadı ve sosyal medyadan paylaşım yaptı. Çoğunlukla İstanbul'da kızıyla beraber vakit geçiren Türkan Şoray, karlar altında video paylaştı.

TÜRKAN ŞORAY KARLAR İÇİNDE

Birçok ünlü isim İstanbul'da kar yağışının etkili olmasının ardından karlar içinde video ve fotoğraf paylaşmaya başladı. Bu isimlerden biri de Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray oldu. Uzun bir aranın ardından video paylaşan Türkan Şoray'a hayranlarından yorum yağdı. Türkan Şoray'a takipçileri; "'Yıllar hiçbir şey alıp götürmemiş", "Çok güzelsiniz", 'Karlar kraliçesi', 'gibi yorumlar yağdırdı.

'TÜRKAN ŞORAY'IN GÜZELLİĞİ TÜM DÜNYAYI SARDI

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın Yeşilçam'a damga vuran efsane makyajı, TikTok'ta ilham kaynağı oldu. Güzelliği dünya sınırlarını aşan Şoray'ın makyaj stilini deneyen onlarca yabancı TikToker, videolarını art arada paylaştı. Şoray'ın güzelliği dünyaya damga vurdu.

Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKAN ŞORAY'IN SON SAĞLIK DURUMU NASIL
Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray’ın sağlık durumu hakkında; “Annem çok iyi. Maşallah, sağlığına kavuştu,” derken, annesinin iyileşme sürecinde moralinin yüksek olduğunu da vurguladı.
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