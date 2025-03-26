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 | Dilek Ulusan

Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, gözaltına alındı

Miss Globe Türkiye güzeli seçilen Banu Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı. Aynı zamanda oyuncu da olan Banu Öztürk dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alındı.

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Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, gözaltına alındı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 13:39

2009'da Miss Globe Türkiye Güzeli seçilen manken Banu Öztürk hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret iddiasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

BANU ÖZTÜRK GÖZALTINA ALINDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretlerde bulunan Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Banu Öztürk, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilecek.

BANU ÖZTÜRK KİMDİR?

Banu Öztürk, 7 Mart 1985 tarihinde dünyaya geldi. Florida International Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da tiyatro, müzik ve dans eğitimi aldı. Öztürk, 2009 yılında da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçildi. Oyunculuk kariyerinde "Avrupa Yakası", "Adanalı", "Derman", "Geniş Aile", "Şen Yuva" ve "Güzel Çirkin" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlenen Banu Öztürk'ün bu evlilikten bir oğlu oldu. 2017 yılında boşanan Öztürk, maddi zorluklar nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldı.

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