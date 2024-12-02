Uğur Aslan, ''Hayattaki en büyük yaram'' diyerek itirafta bulundu

02 Aralık 2024 15:26 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 15:26

"Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının bu haftaki konuğu Uğur Aslan oldu. Yargı’daki oyunculuk performansıyla beğeni toplayan Uğur Aslan, “Hayattaki en büyük yaram” diyerek yaşadığı zorlu dönemden bahsetti.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremde Hatay'da yaşayan akrabalarını kaybeden oyuncu Uğur Aslan, "Hayatımdaki en büyük yaram" diyerek içinde kalan ukdeyi ilk kez paylaştı.

UĞUR ASLAN'IN İTİRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Uğur Aslan, "Biz Sema (Egenekon) ile yokluk anında da birlikteydik, kimsenin başına gelmesini istemeyeceğimiz sağlık konularında da beraberdik. Cefasını çektik, sefasını da birlikte sürüyoruz. Biz birbirimize tutuna tutuna geldik" dedi.

Uğur Aslan; "Hayattaki en büyük yaram annem ve babamın, geldiğim yeri görememeleri... Görmelerini çok isterdim" dedi. Ünlü oyuncu, ayrıca "Parayı bulunca bir anda kendinizi delice bir şeyler alırken buluyorsunuz. Sonra bir dönüp baktığımda kendime, 'Ben bunları niye aldım?' diye kendime sormuştum" itirafında bulundu.