Ülkü Hilal Çiftçi’nin yıllar öncesine ait şarkı performansı ortaya çıktı! Eski görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Yeraltı dizisinin başarılı oyuncusu Ülkü Hilal Çiftçi’nin geçmişine dair dikkat çeken bir video yeniden gündem oldu. Yıllar önce çekildiği öğrenilen videoda Çiftçi’nin şarkı söylediği anlar ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, hem hayranlarının hem de kullanıcıların ilgisini çekerek geniş bir etkileşim aldı.

Söz konusu videoda Ülkü Hilal Çiftçi’nin oldukça küçük yaşlarda şarkı söylediği görülüyor. Doğal tavırları ve şarkı söylediği hali o dönemden itibaren sanatla iç içe bir yolculuk içinde olduğunun sinyallerini veriyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi, ekran yolculuğuna çocuk yaşlarda adım atan ve kısa sürede dikkat çeken performanslarıyla tanınan genç oyuncular arasında yer alıyor. Oyunculuk serüvenine erken yaşta başlayan Çiftçi, yer aldığı yapımlarda sergilediği doğal performansla izleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.

Küçük yaşlardan itibaren kamera karşısında yer alan oyuncu, özellikle çocuk karakterleriyle uyumu ve doğallığıyla öne çıktı. Bu süreçte farklı rollerde kendini geliştirerek oyunculuk alanında deneyim kazanan Çiftçi, zaman içinde televizyon dünyasında tanınan isimlerden biri haline geldi.

Kariyerine hem televizyon projeleri hem de dijital yapımlarla devam eden genç oyuncu, sosyal medyada da zaman zaman gündeme geliyor. Geçmiş dönemlere ait görüntülerin yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte, hayranları tarafından kariyerinin ilk yıllarına dair paylaşımlar sıkça konuşuluyor. Çiftçi şu sıralar Yeraltı dizisinde başarılı bir performans sergiliyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ HANGİ PROJELERDE OYNADI?

Ülkü Hilal Çiftçi, çocuk yaşta oyunculuğa başlayan ve özellikle televizyon dizilerinde yer alan genç bir Türk oyuncudur. Kariyeri boyunca birçok popüler yapımda farklı karakterleri oynamıştır.

Yer aldığı önemli diziler

İnci Taneleri

Dönence

Tozkoparan İskender

Gülümse Kaderine

Kırgın Çiçekler

Adı: Zehra

O Hayat Benim

Karadayı

Arka Sokaklar

Elif

Göç Zamanı, Sen Benimsin, Bir Litre Gözyaşı, Güldüy Güldüy Show Çocuk gibi yapımlarda yer aldı.

Çiftçi, son olarak ekranlara “Yeraltı” dizisinde Melek karakteriyle gelmeye devam ediyor.

