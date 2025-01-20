Ümit Erdim'den tekelleşme hakkında çarpıcı iddiaları: Rezil şeyler de yaşandı

20 Ocak 2025 15:29 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:02

Oyuncu Ümit Erdim, son dönemde gündemden düşmeyen dizi ve film dünyasındaki tekelleşme hakkında konuştu. "Rezil şeyler de var" diyen Ümit Erdim, "Sistem çok büyük. O yüzden de kimse oradaki mekanizmayı bozmak istemeyebilir" diyerek dizi sektörünü eleştirdi.

Oyuncu Ümit Erdim​, son dönemde dizi ve film sektöründe yaşanan tekelleşme hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ayşe Barım'ı tanımadığını bu yüzden o konu hakkında konuşmayacağını belirten Ümit Erdim, Liyakat genel problemimiz olabilir. Çok büyük bir rant var. Sistem çok büyük. O yüzden de kimse oradaki mekanizmayı bozmak istemeyebilir" dedi.

ÜMİT ERDİM,

Ümit Erdim, dizi ve film sektöründe yaşanan tekelleşme iddialarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. Ben 6 yıl önce bunları söylediğimde bana 'Zayıflayınca iş bulamadı o yüzden böyle konuşuyor' dediler. Herkese günaydın..." notunu düşmüştü.

ÜMİT ERDİM: REZİL ŞEYLER DE VAR

Ümit Erdim Balçiçek İlter ile Şimdi programında, "Artık insanlar çoğu şeyi biliyor ve anlıyor. Olduğum pozisyondan, yaptığım işlerden ve yaşadığım hayattan memnunum. Ben başka şeyler yaparak kendi yolumu da açabilen biriyim. Şikâyetim ve pişmanlığım yok. Ama rezil şeyler de var, yaşandı her sektörde olduğu gibi. Liyakat genel problemimiz olabilir. Çok yaralı insan var” diye konuştu.

Bu konu hakkında kimseyle kavgaya girmeyeceğini de belirten Ümit Erdim, “Çözümü yok. Benim konuşmama sebebim isimlerin şu anda çok ön planda olması. Ben herhangi bir şeyin kavgasına girmem. Çözülmeyeceğini bildiğim için konuşmuyorum. Sonucunu değiştiremeyeceğim şeyler için enerjimi harcamam. Çok büyük bir rant var. Sistem çok büyük. O yüzden de kimse oradaki mekanizmayı bozmak istemeyebilir" ifadelerini kullandı.