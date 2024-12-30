Umut Akyürek'in madde bağımlılığı tedavisi gören kızı Melek Bal ilk kez konuştu! Sansar Salvo detayı dikkat çekti

30 Aralık 2024 11:27 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 11:28

Şarkıcı Umut Akyürek, kızının madde bağımlısı olduğunu belirterek kendisine zarar vermesinden korktuğunu belirtmişti. TGRT Haber'e bağlanan ve yetkiliklerden yardım çağrısında bulunan Umut Akyürek'in 19 yaşındaki kızı Melek Bal, 73 gündür temiz olduğunu söyleyerek, "Yasaklı maddeye başlamamın nedeni arkadaş çevrem, sosyal medya ve dijital platformlar" dedi.

Kızının yasaklı madde kullandığı ve kendisine şiddet uyguladığını açıklayan şarkıcı Umut Akyürek​ ile eşi Oktay Ertuğrul, TGRT Haber’de yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin içinden programına konuk oldu. Yaşadığı zor süreçleri bir bir anlatan Umut Akyürek, ailelerin bilinçlenmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kızlarının tedavi​ olması için büyük çaba veren Umut Akyürek, geçtiğimiz günlerde kızı Melek Bal'ın tedaviye başladığını ve sürecin iyi gittiğini belirtmişti. Melek Bal, tedavi süreci hakkında ilk kez konuştu.

MELEK BAL YAŞADIĞI ZOR GÜNLER BAHSETTİ, YAŞITLARINI UYARDI

Melek Bal, yaşadığı süreci ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı. Annesi ve babası Oktay Ertuğrul'la birlikte soruları cevaplayan Melek Bal, "7 yıldır çoklu yasaklı madde kullanıyordum. Yasaklı maddeye başlamamın nedeni arkadaş çevrem, sosyal medya ve dijital platformlar. Hastanede gördüğüm tedaviyle kurtuldum. Ben bıraktıysam herkes bırakır. Asla kurtulamam demeyin, yeter ki istekli ve kararlı olun" diyerek herkesi uyardı.

SANSAR SALVO'NUN ANNESİ DE UMUT AKYÜREK'İ ARADI

Umut Akyürek, "Ben Melek Bal için video çektikten sonra rapçi Sansar Salvo'nun annesi bana ulaştı. Kadıncağız 'Oğlum iyi değil, akıl sağlığını iyice yitirmeye başladı' diye bizden yardım istedi. Biz daha yardım edemeden uyuşturucuya özendirmekten tutuklandı. Bu durumda olan çok gencimiz var. Özgürlük adı altında sınırsız bir yozlaşma yaşanıyor. Sosyal medya aracılığıyla her şey normalleştiriyor. Buna da son vermek gerekiyor. Okullarda müfredatta girerek, çocuklarımızı uyarmalıyız. Okul bahçesine kadar girdi çünkü yasaklı madde" dedi.