Ünlü astrolog Nuray Sayarı evleniyor! Hamilelik iddialarına jet cevap

Astrolog Nuray Sayarı, ikinci kez evleniyor. 54 yaşındaki iki çocuk annesi ünlü isim, nişanlısı Ahmet Bey ve yakın arkadaşlarının da katılımıyla kına gecesi organize etti. Nuray Sayarı'nın hamile olduğu iddiaları gündemdeki yerini alırken, ilk açıklama geldi.

NURAY SAYARI EVLENİYOR!

Nuray Sayarı dün akşam Beykoz'da gerçekleşen bir organizasyon ile kına gecesi düzenledi. Yakınlarının yalnız bırakmadığı Sayarı, geceden kareleri takipçileriyle paylaştı. Nişanlısı Ahmet Bey ile evlilik hazırlıkları süren Nuray Sayarı, kına gecesinde iki farklı kostüm değiştirdi.

Dekorlar ve gösteriyle öne çıkan kına gecesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Nuray Sayarı kına gecesinin ardından kendisine gelen eleştirilere cevap verdi.

NURAY SAYARI HAMİLELİK İDDİALARINA CEVAP VERDİ

15 Ağustos'ta konsoloslukta evleneceklerini belirten Nuray Sayarı, çıkan hamilelik iddialarına 'Hamile değilim. Keşke olsa. O benim nazarım. Kilo verdim ama minnak bir göbeğim kaldı.' diyerek cevap verdi.